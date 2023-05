Los deberes que le puso Xavi a Lewandowski

El técnico habló con el delantero polaco al inicio de la temporada Le trasladó el rol que debía ejercer en la plantilla en su primer año

Xavi ha vuelto a asegurar en rueda de prensa, la que ha servido para analizar la previa del Valladolid-Barça de este martes, que "Lewandowski es un capitán sin brazalete". Y así es. Desde el primer día en el que pisó las instalaciones blaugrana y empezó a marcar goles, pero también a ejercer de veterano con galones pese a ser su primer año en el club.

El delantero polaco ha explicado muchas veces que su papel en el equipo no es solo ser resolutivo ante las porterías rivales, sino que también debía aportar su experiencia en el mundo del fútbol y trasladarla a futbolistas jóvenes que están iniciando su carrera en la élite. Lo ha hecho a la perfección, ayudándoles a crecer en cada partido.

Así lo ve el propio futbolista en una entrevista concedida al periodista polaco Piotr Koźmiński, de WP 'SportoweFakty': "Este es mi mayor éxito. Este papel, como alguien que da ejemplo a los más jóvenes, me motiva aún más. Era algo nuevo, o al menos nuevo a este nivel", asegura el Lewandowski.

Lewandowski sumó un gol más y se perfila a ser el Pichichi en su primer año con el Barcelona | SPORT

De hecho, revela en la misma conversación que "eso es lo que se esperaba de mí aquí, eso es lo que me dijeron incluso antes de mi llegada", añadiendo que Xavi le comentó que "sabía que yo marcaría goles, pero me dijeron: Robert, puedes marcar más o menos goles, no será un problema, pero es más importante que los jóvenes se beneficien de tu experiencia, de tu conocimiento".

Esa forma de entender su rol en el vestuario también le ayudó cuando pasó una racha en la que los goles no llegaban con tanta frecuencia: "Me dijeron que no me preocupara, porque estos deberes "no futbolísticos" los cumplía a la perfección. Puede que no sea tan visible como los goles o las asistencias, pero en el club lo agradecen mucho".