Xavi inicia la ronda de conversaciones con sus jugadores

El técnico de Terrassa, tras la pertinente semana de celebraciones, se pone manos a la obra desde este lunes para tener charlas individualizadas con la plantilla El curso pasado dio 16 bajas; esta vez, a priori, la lista será mucho más reducida, pero puede haber casos más 'traumáticos'

Tras su semana más dulce como entrenador del Barça, a Xavi le toca ya a partir de este lunes la parte más 'ardua' como técnico. La de reunirse con sus jugadores de manera individualizada y, en algunos casos, comunicar a los 'elegidos' que no cuenta con ellos. Que son prescindibles y que si quieren disfrutar de protagonismo tendrán que buscar una salida.

Un cometido desagradable, sin lugar a dudas, y en el que se verá obligado a ser categórico. Es imprescindible que ejerza como 'abrelatas' para que, a partir de este primer paso, la secretaría técnica (con ese nuevo tándem Deco-Mateu) se ponga manos a la obra. El contexto de celebración la semana pasada no 'casaba' con lo de mantener estos cara a cara que en ciertos casos pueden ser delicados. A partir de los próximos días, sí.

EL CURSO PASADO FUE DENSA

Hay una multitud de casos abiertos. No tantos como el año pasado, claro, cuando Xavi dio 16 bajas: Sergiño Dest (Milan, cedido), Abde (Osasuna, cedido), Martin Braithwaite (Espanyol), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea), Philippe Coutinho (Aston Villa), Ferrán Jutglá (Brujas), Dani Alves (Pumas), Francisco Trincão (Sporting de Portugal), Clement Lenglet (Tottenham), Óscar Mingueza (Celta de Vigo), Riqui Puig (Barcelona), Neto (Bournemouth), Alex Collado (Elche, cedido), Nico González (Valencia, cedido), Samuel Umtiti (Lecce, cedido) y Miralem Pjanic (libre).



| EFE/AFP/AGENCIAS

No contamos en esta extensa lista ni con Wague, que no tenía ficha, ni con los cedidos que volvían a sus clubes de origen (De Jong y Adama). En cualquier caso, tal vez este curso hay casos más 'traumáticos', por así decirlo. El Barça está obligado a realizar ciertas ventas y a reducir la masa salarial si quiere obtener el OK de la Liga sobre el plan de viabilidad.

Vamos a repasar los casos abiertos que tiene Xavi:

Ansu Fati : Todo apunta a una venta. Por la que el club espera sacar no menos de 40-50 millones. El jugador ha reiterado que quiere quedarse, ha crecido aquí y considera que puede ser útil y volver a despegar tras esa lesión de rodilla que no le ha dejado ser el mismo. Su entorno, partidario de buscar un nuevo destino para hacer 'reset'.

: Todo apunta a una venta. Por la que el club espera sacar no menos de 40-50 millones. El jugador ha reiterado que quiere quedarse, ha crecido aquí y considera que puede ser útil y volver a despegar tras esa lesión de rodilla que no le ha dejado ser el mismo. Su entorno, partidario de buscar un nuevo destino para hacer 'reset'. Ferran Torres : Como Ansu, su temporada ha sido bastante decepcionante. No ha dado el paso al frente que se esperaba. Ha tenido picos, pero sin continuidad. Veremos qué decide el staff, si tener paciencia o buscar una salida (probablemente en forma de cesión). Depende también del caso Raphinha y de lo que pueda llegar en el mercado.

: Como Ansu, su temporada ha sido bastante decepcionante. No ha dado el paso al frente que se esperaba. Ha tenido picos, pero sin continuidad. Veremos qué decide el staff, si tener paciencia o buscar una salida (probablemente en forma de cesión). Depende también del caso Raphinha y de lo que pueda llegar en el mercado. Raphinha : El brasileño es uno de los objetos más codiciados de mercado de la plantilla. Ha repetido por activa y por pasiva que quiere seguir y ganar muchos títulos en Barcelona. Por otro lado, si llegan ofertas de 80-90 'kilos' (de la Premier, por supuesto) el club podría pedirle una salida. Luego está el tema Deco. El portugués sigue trabajando para desvincularse de la agencia que representa al de Porto Alegre. Esa gestión será clave. Xavi, a priori, cuenta con él y está muy contento con su temporada. Las necesidades y el 'fair play', eso sí, mandan.

: El brasileño es uno de los objetos más codiciados de mercado de la plantilla. Ha repetido por activa y por pasiva que quiere seguir y ganar muchos títulos en Barcelona. Por otro lado, si llegan ofertas de 80-90 'kilos' (de la Premier, por supuesto) el club podría pedirle una salida. Luego está el tema Deco. El portugués sigue trabajando para desvincularse de la agencia que representa al de Porto Alegre. Esa gestión será clave. Xavi, a priori, cuenta con él y está muy contento con su temporada. Las necesidades y el 'fair play', eso sí, mandan. Jordi Alba: El de L'Hospitalet se vio hace poco con Laporta y transmitió que querría cumplir su contrato. El tema es que hay que ver qué decide el club, si proponerle una rebaja muy sustancial de la ficha o, directamente, Xavi le comunica que no cuenta con él y que aún dispondrá de menos minutos. Como hombre de vestuario, Alba ha tenido un gran papel y ha sido muy útil. Veremos a nivel de 'fair play' si hay encaje. Tema muy delicado.

El de L'Hospitalet se vio hace poco con Laporta y transmitió que querría cumplir su contrato. El tema es que hay que ver qué decide el club, si proponerle una rebaja muy sustancial de la ficha o, directamente, Xavi le comunica que no cuenta con él y que aún dispondrá de menos minutos. Como hombre de vestuario, Alba ha tenido un gran papel y ha sido muy útil. Veremos a nivel de 'fair play' si hay encaje. Tema muy delicado. Franck Kessie: El marfileño, a pesar de tener dificultades de adaptación al inicio, ha tenido un papel importante. Y en algunos tramos ha sido providencial. A pesar de ello, en el último tramo ha jugado poco y está por ver si se decide que sea una de las ventas. El hecho de que no haya amortización al llegar gratis lo hace aún más 'apetecible'. Si llega una oferta a partir de los 20 'kilos', se le insistirá. La voluntad del jugador es firme y es la de seguir.

El marfileño, a pesar de tener dificultades de adaptación al inicio, ha tenido un papel importante. Y en algunos tramos ha sido providencial. A pesar de ello, en el último tramo ha jugado poco y está por ver si se decide que sea una de las ventas. El hecho de que no haya amortización al llegar gratis lo hace aún más 'apetecible'. Si llega una oferta a partir de los 20 'kilos', se le insistirá. La voluntad del jugador es firme y es la de seguir. Pablo Torre: Todo lo que no sea que salga cedido será una sorpresa. El cántabro ha participado muy poco en su primer curso y necesita ritmo. Tampoco se ha decidido que bajara con el filial, así que lo que está por ver es si hará la pretemporada o se buscará antes una salida.

Todo lo que no sea que salga cedido será una sorpresa. El cántabro ha participado muy poco en su primer curso y necesita ritmo. Tampoco se ha decidido que bajara con el filial, así que lo que está por ver es si hará la pretemporada o se buscará antes una salida. Julián Araujo: El mexicano lleva desde que aterrizó en invierno en dinámica del primer equipo. Entrenando y conviviendo. Incluso ha participado en todos los festejos pese a no haber jugado ni un minuto. Los informes son buenos y lo lógico sería que el staff quisiera verlo competir en pretemporada antes de tomar una decisión. Caso abierto.