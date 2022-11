¡Ultimátum de Bernardo Silva al Barça para fichar!

El futbolista tiene una oferta de mejora y renovación del City y quiere saber si el club blaugrana volverá a ir a por él Le gustaría salir de la Premier para ir al Camp Nou, pero quiere tomar una decisión tras el Mundial

El Mundial va a decidir muchas cosas en una temporada atípica y hay futbolistas que se han marcado esta cita como tope para ir decidiendo su futuro. Uno de ellos es el deseado Bernardo Silva, quien ha apremiado ya al Barça para saber si el club blaugrana podrá ir a por él durante el mercado estival. Tiene una oferta de renovación del club inglés y le gustaría comenzar a tomar decisiones clave en su carrera.

Bernardo Silva es el gran sueño de Xavi desde que llegó al Barça. En el pasado verano, el club intentó firmarle pero la frustrada venta de Frenkie de Jong hizo imposible la inversión. Ahora el escenario es distinto, pero el futbolista ante los rumores de la falta de límite salarial del club blaugrana quiere saber si habrá opciones de firmarle o no el próximo verano.

El Barça y sobre todo su presidente Joan Laporta tenían claro que se debía completar la revolución de la plantilla en verano. Y para ello era necesario firmar a un crack de primer nivel que acompañe a Lewandowski. Las dos opciones eran Leo Messi, que acaba contrato, y Bernardo Silva. El primero está complicadísimo por su elevada ficha y por la oferta de renovación que tiene desde el PSG y el portugués sí tendría opciones pero el club necesita recursos.

Xavi elogia a Bernardo Silva tras el encuentro benéfico entre el Barça y el City jugado en el Camp Nou | Perform

Bernardo Silva le ha vuelto a dejar claro al Barça que está dispuesto a apretar para fichar. Tiene una propuesta de mejora y renovación de contrato que descartaría si el club blaugrana da el paso. Y está dispuesto a adecuarse el salario si hiciera falta. Acaba contrato en el 2025 y en el Barça tienen claro que podría salir por menos de los 80 millones de euros que se estaban pidiendo hace unos meses.

El club blaugrana sabe de la premura que tiene el jugador y el área deportiva lleva haciendo números hace ya semanas para planificar el mercado de enero y el de verano. En este mercado invernal será muy, muy complicado firmar y se prioriza un lateral diestro.

Pero en verano, tras las salidas de Piqué y Busquets y la probabilidad de cerrar algún traspaso top, Bernardo Silva sí podría tener encaje. Eso es lo que se está decidiendo ahora. No será fácil, pero no está descartado y el Barça espera que el jugador no se precipite.