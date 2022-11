Así fue el emocionado discurso de Piqué: "En la vida, a veces, querer es dejar ir"

"No es una despedida porque volveré. Nací aquí y moriré aquí" "De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio. una poco de aire"

Gerard Piqué se emocionó sobre el césped del Camp Nou cuando cogió el micrófono al final del partido contra el Almería, el día en el que decía adiós al fútbol. Lloró como un niño para dirigirse a los aficionados. "Primero quiero dar los agradecimientos porque si no me olvidaré. A los compañeros, al staff, a los doctores, fisios, gente del gimnasio, material, a los que no ayudan día a día sea más fácil. A la junta por todos estos años...".

Agregó que "en la vida cuando te haces grande y a veces querer es dejar marchar. De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio. una poco de aire. Y estoy convencido de que un futuro volveré a estar aquí. Esto o es una despedida. Ya me fui con 17 años y porque creí que ese momento precisaba también un espacio. Deciros que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí".Luego, ante las cámaras de Dazn, agregó que "esto contento y feliz. Ha sido un gran día. Siempre es dífícil decir adiós. Hemos ganado y la gente ha estado con el equipo desde el primer minuto. Con esta conexión que he tenido desde el primer día hasta el último".

Indicó ante David Villa que "al final la carrera son muchos años, muchos partidos y muchos títulos pero lo que queda son las experiencias, las noches de pochas, durante el Mundial o Eurocopa. Es lo que nos llevamos para siempre. Los títulos son un número, son metal. Lo que queda las experiencias que hemos tenido y que henos tenido la oportunidad de ganar muchos".

¿Habías soñado con un final así? "La verdad que no. Jamás pensé en irme. Siempre piensas en un año más. No pensaba en la retirada. Las cosas se dan de una manera que al final tienes que tomar una decisión. Siempre he sido muy claro a mi mismo. Si iba o no iba. Estos seis meses han sido muy muy difíciles. Hoy ha sido una liberación. Jugar de inicio, me encontré muy bien, despedirme así. La vida sigue. A por la siguiente etapa. Queda mucha vida. Estoy feliz"

¿Y ahora qué? " Se abre un abanico de mil cosas. Tengo que organizarme. Esa es mi casa. Aquí nací y volveré. Era el momento de separa los caminos por un tiempo, darnos espacios para volver con más fuerza. Disfrutar con mi familia, mis amigos. En 2023 habrá retos apasionantes".

¿Con qué se queda? "Que ya está. Que me he sacado un peso de encima. Lo que me quedo es la felicidad e darlo todo, dese el primer día en Can Barça, compitiendo. Habrá días mejores o peores y lo he dado todo por estos colores y esta camiseta. Me voy tranquilo y feliz. con los deberes hecho".