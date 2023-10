Las tres opciones de la casa ante la baja de Sergi Roberto

El perfil de Sergi Roberto de centrocampista y lateral diestro encuentra interesantes recambios dentro del Barça Atlètic Xavi Hernández suma la enésima baja en su plantilla, pero desde la llegada de Deco se mira mucho de no 'perjudicar' al filial

Sergi Roberto es la enésima baja en un FC Barcelona con ocho futbolistas en la enfermería, un caso prácticamente inédito. Además del capitán, están Koundé, Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski, y Lamine y Balde, que este miércoles ya hicieron una parte del entrenamiento con el grupo y serán los primeros en recibir el alta médica.

El reusense estará entre dos y tres semanas de baja. Quien tiene más posibilidades de sustituirlo es Marc Casadó, el capitán del filial, porque además de pivote puede actuar en el lateral derecho y de hecho, Xavi le ha ubicado en esta posición en alguna ocasión.

Pero si el técnico egarense busca a un lateral diestro más específico, también puede encontrarlo en el Barça Atlètic y aquí, dos futbolistas se jugarían la posibilidad de subir al primer equipo: Héctor Fort y Trilli.

1.- Marc Casadó

VENTAJA: Xavi le conoce a la perfección

Es, de todos ellos, el futbolista con más experiencia en la casa, a pesar de tener solo 20 años y al que conoce mejor el entrenador del primer equipo. Su ubicación natural es la de pivote y así juega casi siempre con Rafa Márquez en el Barça Atlètic, porque le da salida de balón, clarividencia, y también, mucha solvencia ofensiva. No se limita a repartir juego, también cubre muchos espacios y ayuda a los centrales. Pero para Xavi también puede ser un solvente lateral diestro y valora su polivalencia.

DESVENTAJA: Perder el filial a su capitán

Marc Casadó es una pieza indiscutible para Rafa Márquez en el Barça Atlètic. Lo considera imprescindible y la prueba es que desde la llegada de Deco a los despachos, se ha establecido que solo vaya al primer equipo si es del todo necesario. Por eso enlaza cuatro partidos consecutivos con el filial, cuando empezó la temporada acudiendo a las convocatorias de Xavi Hernández, pero sin minutos.

2.- Héctor Fort

VENTAJA: Recambio ideal para Cancelo

Héctor Fort está todavía en edad juvenil, tiene 17 años, pero ya ha acumulado muchos minutos en el filial y cuenta con una gran proyección. Es un lateral que puede irse a zonas interiores, incluso convertirse en ataque en un mediapunta, y además, finalizar con gol. Lo hizo este pasado fin de semana en Zaragoza con el Juvenil A y en la anterior jornada, con el Barça Atlètic contra el Celta Fortuna. En muchos aspectos recuerda a Joao Cancelo.

DESVENTAJA: Su lógica inexperiencia

El ex de la Penya Anguera apenas suma siete partidos oficiales con el Barça Atlètic y Xavi no le tiene ni mucho menos tan visto como a Marc Casadó. Pero nunca es mal momento para dar el salto, y además, podría ser la opción que menos agitara los planes del filial, pues ya la pasada jornada fue reclamado para reforzar al Juvenil A y no estuvo con los de Rafa Márquez.

3.- Trilli

VENTAJA: Acostumbrado a escenarios exigentes

Álvaro Pérez Campo, conocido futbolísticamente como Trilli, llegó este verano al club azulgrana procedente del Deportivo de La Coruña, con el que disputó 24 partidos y repartió 2 asistencias. El club coruñés suele llenar cada 15 días Riazor y pese a militar en la tercera categoría, la exigencia sigue siendo máxima, así que está acostumbrado. Es un lateral muy profundo y habilidoso y también destaca por su despliegue físico.

DESVENTAJA: Solo una titularidad en el filial tras su lesión

Trilli no ha pidido tener una adptación inmediata al juego azulgrana debido a que se lesionó en pretemporada en el sóleo de la pierna izquierda. Su recuperación coincidió con la buena respuesta de Héctor Fort, por lo que una vez con el alta médica, fue teniendo minutos desde el banquillo y solo fue titular con el Barça Atlètic la pasada jornada, con un buen rendimiento. Quizás, Xavi puede considerar que es algo precipitada una convocatoria del de Ortigueira.