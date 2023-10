¿Por qué no pueden jugar juntos Cubarsí, Bernal, Marc Guiu y Héctor Fort?

Por muy buenos que sean los canteranos que proceden del Juvenil A, Rafa Márquez no los puede alinear a todos a la vez El Barça Atlètic tiene las 23 fichas ocupadas y a partir del dorsal 24, ya pertenecen a juveniles

La Masia es una fábrica inagotable de talentos y muchos de sus jóvenes futbolistas están saliendo tanto al rescate del primer equipo del Barça como de su filial, el Barça Atlètic, asolados por las lesiones.

Rafa Márquez ya ha utilizado a varios juveniles esta temporada y le están dando resultados. Los Marc Guiu, Pau Cubarsí, Marc Bernal o Héctor Fort, entre otros, están llamando poderosamente la atención, pero el técnico mexicano se ve limitado por la reglamentación. Ni aunque quisiera, podría alinearlos a todos juntos.

La normativa

Así como las plantilla de la Primera División (LaLIga EA Sports) son de 25 futbolistas, en el caso de la Primera RFEF, donde milita el Barça Atlètic, es de 23. El conjunto azulgrana tiene todas las fichas ocupadas, del 1 al 23, pero a la práctica cuenta con tan solo 21 jugadores, pues Fermín López (número 11) y Lamine Yamal (número 17) tienen completa dinámica del primer equipo y difícilmente les veremos jugando algún partido más con el filial.

De los 21 futbolistas que quedan, uno de ellos, Mamadou Mbacke, no ha podido todavía debutar porque no ha lelgado el transfer internacional indispensable para jugar en la Primera RFEF, categoría que no es considerada profesional. Lleva más de un mes esperándolo...

Y luego está la plaga de lesiones, cinco actualmente, así que a Márquez le quedan 15 futbolistas y echa mano del juvenil.

Pero hay que tener en cuenta que, como ocurre desde la categoría más grande a la más pequeña del fútbol, hay limitaciones en este sentido. Aunque el Barça Atlètic sea un filial, a efectos de la Primera RFEF se considera un primer equipo y su filial es el juvenil A.

La normativa señala que tiene que haber sobre el terreno de juego un mínimo de siete futbolistas de la plantilla. Podría Rafa Márquez alinear a cuatro juveniles a la vez, pero se arriesgaría a que si le expulsaran a un jugador de la primera plantilla, perdiera el encuentro por alineación indebida.

Marc Bernal fue titular en el último partido del filial azulgrana, en Zubieta | FCB

El ejemplo del último partido

Es por este motivo que, como mucho, coinciden tres juveniles sobre el césped. Por ejemplo, en el último partido, en Zubieta ante la Real Sociedad B (1-0), Márquez alineó de inicio a Cubarsí (dorsal 25), Marc Bernal (27) y Héctor Fort (32). Para dar entrada a Dani Rodríguez en el minuto 68, tuvo que salir Bernal y en el 88' puso a Pau Prim porque antes había retirado a Fort.

Siempre haciendo 'malabarismos' para no tener a más de tres juveniles a la vez en el campo y bajo la supervisión y la experiencia del delegado del equipo, Toni Alonso.