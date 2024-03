Ter Stegen pasa página

Las opciones de ganar LaLiga del FC Barcelona se escaparon en su gran mayoría en la fría noche de Bilbao ante el Athletic en San Mamés. Los de Xavi Hernández, desdibujados en gran parte del encuentro, fueron incapaces de imponer su juego ante los leones y acabaron con un triste empate sin goles y una sensación preocupante con la vuelta de Champions ante el Nápoles a la vuelta de la esquina.

Al finalizar el encuentro, uno de los primeros en dar la cara fue Marc-André Ter Stegen. El alemán, capitán de facto sobre el césped de la primera plantilla por la poca participación de Sergi Roberto esta temporada, no se escondió tras el mal resultado que hace que el Barça siga a ocho puntos del Madrid, pero esta vez con una jornada menos (once en total) por jugarse.

Ante la pregunta de la periodista Laura Brugués, de TV3, sobre si había faltado ambición sobre La Catedral por parte de los azulgrana, el portero respondió de forma airada:

"No me gusta que se hable de este tema. Para nada. Me cuesta no contestar mal. Lo que no le falta a este equipo es ambición", espetó al micrófono de la televisión catalana. "Nos quedamos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más, pero queríamos los tres puntos". Posteriormente, Xavi apareció en rueda de prensa y aseguró lo contrario a su capitán, remarcando que había faltado ambición y fe en la idea del equipo.

Un día después, Ter Stegen ha reaparecido, esta vez en sus redes sociales, para calmar las aguas tras el mal resultado en Bilbao. Como voz autorizada, el alemán tiene claro que, con la Champions en el horizonte, no es momento para enterrar al equipo:

"No fue el resultado que queríamos, pero el viernes vamos a por ello de nuevo", ha escrito en su cuenta personal con la idea de pasar página y centrarse desde ya en el partido del Mallorca con un ojo puesto en la vuelta de octavos de final de la semana que viene ante el Nápoles.