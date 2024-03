Ter Stegen: "¿Si nos ha faltado ambición? Me cuesta no contestar mal"

Marc-André ter Stegen lamentó las bajas de Frenkie de Jong y Pedri en el empate del FC Barcelona contra el Athletic Club en San Mamés. Autocrítico como siempre, y con cara de pocos amigos, el portero alemán consideró que las lesiones del neerlandés y el canario lastraron a un conjunto azulgrana que empezó el encuentro "con buenas sensaciones". "Los jóvenes que han entrado por ellos lo han hecho muy bien, pero cuando pierdes a dos jugadores clave, se nota mucho. Espero que no tengan nada grave", valoró tras el encuentro sobre el mismo terreno de juego de La Catedral.

"Íbamos a por la victoria, pero no pudo ser. No llegamos lo suficiente al área ni generamos peligro. Siempre es complicado jugar en este estadio. El empate es mejor resultado para ellos que para nosotros", reflexionó el arquero sobre la imagen del Barça. "Apretaron arriba, pero no de forma muy intensa. Supimos superar su presión, pero nos costó un poco más al llegar a campo contrario y crear ocasiones", añadió.

A Ter Stegen no le gustó que se le preguntara por si le había faltado ambición al Barça. "No me gusta que se hable de este tema. Para nada. Me cuesta no contestar mal. Lo que no le falta a este equipo es ambición". "Nos quedamos con la sensación de que podíamos haber hecho algo más, pero queríamos los tres puntos", finalizó.