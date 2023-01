Ter Stegen, las claves del Zamora

El meta ha dejado la portería a cero en 16 jornadas y solo ha encajado 6 goles, el mejor registro de las cinco grandes ligas El alemán ha recuperado la solidez de sus mejores años arropado por una defensa sólida y olvidados sus problemas en la rodilla

El Barça de Xavi se está haciendo fuerte en las áreas para liderar LaLiga. Las cifras del líder son rotundas: 35 goles a favor y solo 6 en contra. La gran brecha con el resto de equipos son los números defensivos (el Madrid ha encajado 10 goles más) con un protagonista: el crecimiento de Ter Stegen.

El meta alemán ha dejado la portería a cero 12 veces en 16 jornadas y ha encajado solo 6 goles, el mejor registro de las cinco grandes ligas. La temporada pasada solo lo logró 11 veces en 35 partidos. Una diferencia sustancial que explica el rendimiento mejorado del ahora cuarto capitán. Ter Stegen volvió a ser decisivo en el Metropolitano. Una constante esta temporada, la de su regreso al mejor nivel.

El Zamora de la competición explicó hace unos meses la importancia del último verano para empezar con buen pie la temporada. Esta vez pudo hacer un reset tras varios veranos dedicados a recuperarse de su rodilla derecha, con dos operaciones de por medio. "El verano me ha ido muy bien, porque he podido relajarme y liberarme un poco de todo lo que había, pero sobre todo mentalmente, porque no hice casi nada mientras estaba de vacaciones y de vez en cuando es necesario para cargar pilas", explicó en 'El Larguero' el pasado mes de septiembre.

El resultado es un Ter Stegen que ha recuperado la confianza y la explosividad de sus mejores años en el Barça. El alemán está siendo de nuevo un muro en situaciones de mano a mano, donde maneja movimientos de portero de balonmano. Pero también estirándose para llegar a balones que la temporada pasada parecían imposibles para él. Su mejora no puede desvincularse del contexto del equipo.

El paradón de Ter Stegen ante el Atlético de Madrid | LALIGA

Esta temporada está más protegido por una defensa, que en LaLiga se está mostrando muy sólida. Sobre todo cuando Xavi ha podido contar con sus piezas más importantes. En este sentido, futbolistas como Koundé, Araujo o Christensen han contribuido al salto del meta alemán. Los dos primeros porque son especialistas defensivos: dos futbolistas que ganan muchos duelos individuales. Y el danés, por ser un perfil de defensa muy ordenado, que además domina el juego aéreo. La mejora no ha sido solo por el trabajo de los defensas, sino por el compromiso general del equipo.

Ter Stegen ha sido uno de los más beneficiados porque no se está viendo tan expuesto como las últimas temporadas. El alemán está en un gran momento físico y está jugando con una confianza que se traduce en números de Zamora.