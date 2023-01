¡Alerta Barça! Tres expulsados en los tres últimos partidos de Liga

Contra el Osasuna fue Lewandowski, en el derbi Jordi Alba y ayer Ferran Torres Los azulgrana ya han sufrido cinco expulsiones esta temporada sin contar la de Piqué en Pamplona

El FC Barcelona debe cambiar urgentemente una dinámica muy peligrosa si no quiere que los partidos se le compliquen todavía más. Y es que en los tres últimos enfrentamientos de Liga, el conjunto de Xavi Hernández se ha quedado con un hombre menos. Ya no es una anécdota si no que parece que se está convirtiendo en tendencia.

La primera expulsión la sufrió el cuadro azulgrana en Pamplona contra el Osasuna. Robert Lewandowski vio dos tarjetas amarillas cuando apenas se llevaba media hora del duelo en El Sadar. Además, el delantero polaco fue sancionado con tres partidos por hacer el gesto de tocarse la nariz mirando al árbitro cuando se dirigía a los vestuarios. Lewy mantuvo siempre que el gesto iba dirigido al árbitro pero la sanción le fue ratificada por el Comité de Apelación y también el TAD pese a que el Barça recurrió a la justicia ordinaria y pudo jugar el derbi con la cautelar. Pero ayer en el Metropolitano ya cumplió su primer partido de sanción.

En ese partido también fue expulsado y posteriormente sancionado con cuatro partidos Gerard Piqué por protestar al árbitro Gil Manzano aunque como decidió retirarse y dejar el Barça no ha tenido ningún efecto. Lo hizo actuando desde el banquillo porque ese día no jugó.

Contra el Espanyol, el expulsado fue Jordi Alba por doble amonestación. Vio las dos amarillas prácticamente de forma consecutiva en el festival tarjetero de Mateu Lahoz en el derbi barcelonés. El colegiado sacó la friolera de 17 tarjetas entre los dos equipos. Y ayer quién dejo el campo antes de tiempo fue Ferran Torres. El delantero valenciano vio la roja directa por protagonizar una disputa de balón que degeneró en una especia de lucha greco-romana con Savic. El colegiado del partido, Munuera Montero, expulsó a los dos futbolistas y escribió en el acta lo siguiente: En el minuto 90 el jugador (11) Torres García, Ferran fue expulsado por el siguiente motivo: Agarrar persistentemente del pelo a un adversario, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos. Y en el minuto 90 el jugador (15) Savic , Stefan fue expulsado por el siguiente motivo: Sujetar por el cuello con su brazo a un adversario con fuerza excesiva de manera continuada, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos.

En la primera jornada de Liga contra el Rayo Vallecano fue expulsado Sergio Busquets y contra el Mallorca lo fue el segundo entrenador del Barça, Òscar Hernández.