Julio Alberto sale en defensa de Xavi Hernández

Julio Alberto Moreno, jugador del FC Barcelona entre 1982 y 1991, ha intervenido este viernes en el programa ‘El 10 del Barça’, dirigido y presentado por Miguel Ángel Ruiz. Ahora al frente de la Fundación Relife, Julio Alberto ha salido en defensa del entrenador barcelonista Xavi Hernández, de quien asegurado que “no hay nadie mejor que él para dirigir al equipo, hay que dejarlo trabajar”.

“Soy crítico con el juego del equipo cuando se juega mal, claro, pero que cuestionemos cada partido, cada semana, cada día a Xavi no es positivo. Es tener la espada de Damocles encima de la cabeza”, ha dicho Julio Alberto, para agregar que “debemos tener más tranquilidad, dejar que siga trabajando, como hizo el año pasado, que ganó la Liga”.

Julio Alberto tiene claro que “si no ganamos al Betis el domingo se lía la de Dios. Y esto no puede ser. Los técnicos y los jugadores deben tener la sensación de que, si se pierde un partido, no debe pasar nada. No se puede tener tanta incertidumbre, lo que necesita el club es confianza, tranquilidad y calma. Volveremos a estar en el sitio que nos corresponde. No tengo ninguna duda. Creo en Xavi, es inteligente, sabe manejar el vestuario. Esta temporada lo pelearemos todo. Enfrentarse a un Barça tan necesitado no es fácil, una ventaja que tenemos y debemos aprovechar”.

“Ya lo dice Xavi, que el Barça es el club más difícil del mundo… Yo soy de los que cuando el Barça gana me da igual, me alegro, claro, pero me voy a la cama tranquilo. Pero ahora, con diferencia, es cuando más estoy con Xavi, toca apoyar. En los momentos fáciles estamos todos, pero cuando las cosas no van tan bien, hay que estar sí o sí. Todos los barcelonistas tenemos que remar juntos”, ha agregado Julio Alberto.

Un momento de la entrevista de "El 10 del Barça" a Julio Alberto / El 10 del Barça

También se ha referido a su relación con Laporta: “Es excepcional, maravillosa, espectacular. Como yo, Lleva al Barça en el corazón. Lo está haciendo muy bien. Con el Barça tenemos un acuerdo para llevar el partido contra la droga en el nuevo Camp Nou”. Ha recordado que “Laporta recibió una herencia muy complicada a nivel deportivo, económico y social y, además, ha tenido que afrontar la reforma del Camp Nou, que era más que necesaria”.

Ha dicho también que le gustaría “trabajar con la gente joven de la Masia haciendo prevención para que los jóvenes tuvieran una buena salud mental, aunque tendría un problema: ¿Qué haría entonces con la Fundación Relife? Si me llaman ahora del Barça, me matan”.

Julio Alberto se ha referido a Cruyff, de quien ha dicho que “fue un visionario, un adelantado, con unas ideas del fútbol muy alejadas a las que teníamos nosotros como jugadores. Tuve la suerte de empezar su etapa como entrenador del Barça con él, ganando una Recopa, una Copa y una Liga. Ahí empezó el cambio del Barça en los últimos 30 años”.

También ha comentado que el madridista Vinicius, al que siempre le acompaña la polémica, “es un poco niño, hace cosas muy infantiles, pero irá madurando y creciendo con el paso del tiempo, seguro. Nos ha pasado prácticamente a todos. De lo que no tengo ninguna duda es que Vinicius es un gran jugador, como lo es Bellingham”.