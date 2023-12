Tebas pide a Laporta clemencia

Javier Tebas, presidente de LaLiga, empieza a cambiar su discurso alrededor de la Superliga. La resolución del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) le ha obligado a ello. Pese a que se resiste a tirar la toalla, algo lógico porque nada está hecho y todo está por hacer, el líder de la patronal, recién elegido para un nuevo mandato, empieza a relativizar y, sobre todo, a suavizar según qué mensajes.

Por un lado, y de forma meridiana, busca un acercamiento con Joan Laporta, con quien considera que puede tener más afinidad para evitar lo que significaría un golpe durísimo a la competición que dirige. Se trata de un gesto para nada gratuito y de gran calado, una forma, en definitiva, de pedir clemencia a la última persona que podría, llegado el momento, hacer descarrilar el proyecto: "Laporta siempre ha tratado de dialogar sobre la Superliga. El fútbol europeo no solo lo pueden construir los clubes más ricos y ese es el modelo que nos quiere traer Florentino. Espero que entienda 'Jan' que el diálogo tiene que estar dentro de unos parámetros de legalidad", ha pedido Tebas.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / VALENTÍ ENRICH

Aún no ha habido acercamiento: "No he hablado con Laporta. Leer 75 folios de la sentencia, hacer tuits, hablar con mi equipo... No he tenido tiempo". Espera hacerlo en cuanto pueda. En cambio, no lo hará, por las declaraciones que ha realizado, con Florentino Pérez: "Ha perdido bastante", considera sobre el presidente del Real Madrid. "Eso sí, construye un relato con el que parece que no haya perdido. Ya pasó con la Ley del Deporte. Si Barça y Madrid quieren hacer una competición fuera de la UEFA y FIFA, podrían organizarlo mañana mismo. Podrían estar jugando todos los días un clásico".

"Nadie duda de que hay un monopolio"

Pero la frase que seguramente ha pasado más desapercibida y que Javier Tebas aún no había pronunciado nunca o lo había hecho basándose en la letra pequeña oral que tan bien usa es la siguiente: "Nadie pone en duda que hay un monopolio". Por primera vez, de forma explícita, el presidente de LaLiga asume que el model actual del fútbol europeo y mundial se rige a través de organizaciones que ejercen su posición de poder en la que él mismo definició como "la industria del fútbol".