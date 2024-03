La surrealista queja en Madrid sobre Cubarsí: "Es una vergüenza..."

La explosión de Pau Cubarsí ha puesto nervioso al entorno del Real Madrid. El canterano del FC Barcelona, en pocos meses, ha demostrado que con tan solo 17 años está preparado para competir con los mejores en la élite del fútbol europeo. De hecho, en su debut en la máxima competición europea, la Champions League, consiguió el 'MVP' del partido ante bestias como Osimhen enfrente.

Si ayer la comidilla en la capital era un bulo sobre la edad de Lamine Yamal (otro objeto de mensajes de odio por parte de un sector del madridismo), esta vez le ha tocado recibir al central Estanyol. El último intento para desestabilizar al jugador y al Barcelona ha llegado con una campaña en redes sociales sobre una acción en la segunda mitad ante el Nápoles.

POLÉMICA INEXISTENTE

Corría el minuto 50 y en el marcador el Barça mandaba por 2-1. Osimhen, dentro del área, disputó un balón con Cubarsí. Ante el choque de los pies de ambos, el delantero nigeriano se dejó caer, provocando la ira del Calzona, la prensa italiana y el entorno madridista. Desde entonces, las redes se inundaron de mensajes reclamando el penalti que Danny Makkelie no señaló porque, efectivamente, no lo era. "Es una vergüenza", "Si le pitan el penalti cambian la percepción", "Polémica en Montjuïc", "Penalti no pitado, desgraciadamente no sorprende", "Escandaloso penalti de Cubarsí", clamaban en la red social 'X' (Twitter).

Si hacemos zoom a la acción, es cierto que Cubarsí toca con el pie a Osimhen. Sin embargo, lo que no cuentan estos perfiles y la prensa italiana es que el nigeriano, antes de dejarse caer y tropezar con la bota del canterano, pisa a Cubarsí, condicionando el movimiento del defensa.