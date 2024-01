El sueño frustrado de Luis Suárez y Messi en el Barça

Luis Suárez ya es nuevo futbolista del Inter Miami, club en el que volverá a coincidir con Leo Messi, Busquets y Jordi Alba, con quienes compartió vestuario en el Barça. Los cuatro han cruzado sus caminos de nuevo en el conjunto de la MLS. El uruguayo ha reconocido en la rueda de prensa de presentación que le costaba imaginar que algo así pudiera suceder y, por ello, se mostró muy feliz e ilusionado con su nuevo proyecto.

"No pensé que iba a volver a jugar con Leo porque creía que iba a terminar su carrera en Barcelona", aseguró el delantero, que confesó que la presencia de Messi "es otro de los motivos por los que estoy acá. Somos ambiciosos y queremos demostrarle a los jóvenes que no importa la edad, sino las ganas de ganar". En ese sentido, Suárez tiene claro que "el fútbol es muy cambiante". Y reveló uno de los sueños que los cuatro ex blaugrana tenían durante su etapa en el Camp Nou: "En 2018 nos imaginamos los cuatro retirarnos ahí, aunque el primero en irme fui yo y después vinieron ellos atrás mío".

Y es que el charrúa reconoce que "los sentimientos hacia Barcelona siempre van a estar". De ahí que este domingo estará muy pendiente de la final de la Supercopa de España que disputan Barça y Real Madrid en Riad: "Seguro vamos a ver la final y queremos desearle lo mejor al club". Suárez analizó también el momento actual del conjunto de Xavi Hernández: "La actualidad marca que es un buen equipo, pero tal vez no está andando como se esperaba en la Liga. Lo importante es mañana para poder ganar un título y ganar en confianza", acabó Luis Suárez.