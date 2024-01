Luis Suárez: "Me llamó el desafío de ganar una MLS"

Luis Suárez ya es jugador del Inter Miami: el uruguayo desembarca en EEUU dispuesto a asumir "un nuevo desafío" y encantado de reencontrarse con tres de sus ex compañeros en el Barça; Leo Messi, Jordi Alba y Busquets.

"Estoy feliz y contento. Es un nuevo desafío y un nuevo equipo que tiene objetivos que me ilusionan. Creo que el Inter Miami me demostró de por qué no soñar con ganar una MLS. Venir a un equipo que tiene grandes jugadores me motivó mucho. Me llamó el desafío de ganar una MLS", explicó el uruguayo.

"Leo, Sergio y Jordi me dijeron que están contentos. Sergio era la primera vez que salía de su país y al principio le costó un poco el cambio por la familia, pero ahora me dijo que está genial, y lo mismo Jordi".

Sobre su nueva mudanza, tras abandonar el fútbol brasileño, Suárez resaltó que "el profesional tiene que estar preparado. Los partidos de pretemporada le sirven al director técnico para que vea cosas. Estamos a las órdenes del club para cualquier lado que vayamos. Tenemos que ser profesionales y estar listos. Sobre todo para lo que será el 21 de febrero cuando comenzará la MLS".

"Siempre quiero estar en la selección. Tras el mundial de Qatar parecía una buena oportunidad para alejarme, pero a medida que fueron pasando los meses en Brasil, sentía que podía y quería dar una mano en la selección en el lugar que me tocara", dijo.

"Es lindo porque es como sentirse en casa. Vi algunos videos de los hinchas. Pretendo disfrutar de esta linda etapa y quiero decirle a los hinchas que daremos el máximo para cumplir con las expectativas. Queremos ganar porque buscamos cumplir nuestros sueños", dijo el ex del Barça.