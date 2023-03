¿Cómo ha sobrevivido el Barça sin 'Lewy'?

En los últimos dos meses, Xavi se ha visto despojado de su estrella en cinco duelos por sanción o por lesión El Barça ha saldado esas cinco ausencias del polaco con cinco trabajadas victorias; este domingo vuelve para ser titular en el Bernabéu

Se han tenido que acostumbrar Xavi Hernández y la plantilla azulgrana a vivir sin Robert Lewandowski estos últimos tiempos. Si en el primer tramo de temporada hablábamos de una más que evidente ‘Lewandowskidependencia’, en 2023 se ha perdido ya el polaco cinco partidos. Y echando un vistazo a cómo ha ido el asunto, lo cierto es que el Barça ha saldado los cinco con victorias. Este domingo el polaco regresará por todo lo alto como titular en La Catedral. Siete tantos lleva este 2023. Cifras justas para un depredador como él.

Sin grandes alardes, pero con resultado positivo al fin y al cabo. En el pasado quedan aquellos datos en los que cuando el ex del Bayern no marcaba el equipo no era capaz de ganar. Eso pasó contra el Rayo, contra el Bayern o frente al Inter de Milán. ‘Lewy’ se perdió por aquella famosa sanción en El Sadar los tres primeros partidos de Liga del año. Atlético de Madrid (0-1), Getafe (1-0) y Girona (0-1).

APRETANDO LAS TUERCAS ATRÁS

Ha tocado arremangarse en defensa y sacar el máximo partido de los goles. Xavi ha exprimido atrás a sus futbolistas para sacar el máximo jugo al que es, sin duda, el gran valor de este Barça. Son tres tantos encajados en Liga este 2023 de nueve disputados. Y cinco tantos anotados en los cinco encuentros en los que no ha participado Lewandowski. Los dos últimos por una inoportuna lesión de la que, salvo sorpresa, estará plenamente recuperado esta semana. Si nada se tuerce, ‘Lewy’ volverá el domingo en San Mamés.

PEDRI NO LLEGA A BILBAO

Quien no estará en el choque de La Catedral será Pedri. El canario se lesionó en el recto anterior de la pierna derecha contra el Manchester United y no se correrán riesgos con su regreso a la dinámica grupal. El plazo inicial era de entre tres y cuatro semanas, pero prima la prudencia.