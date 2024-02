Así ha sido el día después de Xavi tras otra noche de máxima tensión

El respiro que se tomó el entorno barcelonista después de las victorias frente a Osasuna y Alavés ha terminado muy pronto. El tropiezo frente al Granada en Montjuïc hizo mucho daño a todos los niveles. Presidente, director deportivo, entrenador, jugadores y, por supuesto, la afición quedaron muy tocados por un empate inesperado.

El Barça se encuentra a diez puntos del Real Madrid y el título de Liga parece una misión imposible. El club sobrevive ahora en dos escenarios diferentes. El del área deportiva, que intenta aislarse de todo el ruido para acabar la temporada con mejor sabor de boca, y el área de opinadores y de algunos directivos que entre pasillos se muestran muy críticos con Xavi Hernández y serían partidarios de su destitución.

Cierran filas

Xavi conoce mejor que nadie dónde está y que tiene el apoyo del núcleo duro de la gestión deportiva para continuar hasta final de temporada. El presidente, Joan Laporta, y el vicepresidente, Rafael Yuste, son sus interlocutores y los que toman las principales decisiones, con las pautas que marca Deco, director deportivo, y Alejandro Echevarría, asesor externo, pero que es clave por la buena relación que mantiene con todos ellos.

Laporta se enfadó mucho por el empate del Granada. La frustración fue muy grande y él mismo explicó a Xavi después del partido que había lanzado algunas bandejas del catering del palco por el mal resultado. Todos estaban de mal humor, empezando por el propio entrenador, pero Laporta sigue con su idea de seguir con el egarense hasta el 30 de junio.

A día de hoy no hay ningún ultimátum. Nadie se plantea lo que puede ocurrir con una hipotética eliminación con el Nápoles en los octavos de final de la Champions League. Laporta difícilmente cesará a Xavi tras el pacto alcanzado la noche de la derrota ante el Villarreal y el míster no dimitirá. Su compromiso e implicación es hasta final. Pase lo que pase.

Desayuno en la Ciutat Esportiva

Xavi tiene el apoyo del presidente y también de Deco. Una muestra se ha vivido esta mañana de lunes cuando ambos desayunaron juntos en la Ciutat Esportiva. Los encuentros entre ambos son constantes en el centro de entrenamiento, donde el portugués tiene su oficina.

El desayuno no fue una excepción. Xavi y Deco hablaron con la cordialidad de siempre y analizando con tranquilidad el tramo final que resta de temporada. Irán en el mismo barco y, aunque el luso debe sondear entrenadores para la próxima temporada, estará al lado del míster hasta el final del ejercicio.

Las declaraciones del portugués sobre el modelo de juego no salieron a relucir después de que todo se aclarara al acabar el encuentro ante el Granada y el periodista de la revista ‘Nascer do sol’ rectificara para afirmar que Deco no cuestionó el modelo de juego del Barça.

Un malentendido que propagó un incendio sin consecuencias reales en la relación entre el entrenador y el director deportivo. Ambos van de la mano y, como dijo Xavi, dará su opinión si es preguntado sobre algún fichaje y la planificación de la próxima temporada, aunque no esté en el banquillo.

Factores externos

El área deportiva intenta que el vestuario sea una burbuja, aunque es muy difícil abstraerse de tanta avalancha de comentarios externos. Los comentarios de directivos que no tienen ninguna influencia en la parcela deportiva no pueden alterar ni al equipo ni al cuerpo técnico.

Xavi frunció el ceño cuando el sábado le preguntaron directamente sobre las filtraciones desde la planta noble que apuntaban a que podía replantearse su decisión de marcharse. Los únicos dirigentes que están al corriente de lo que ocurre en la caseta y de los pensamientos del entrenador son el presidente, Joan Laporta, y el vicepresidente, Rafael Yuste. El resto son distorsiones que alimentan debates que en realidad no existen.

Motivar a los jugadores

Xavi quiere evitar a toda costa que los jugadores no bajen la cabeza. Por ello, sigue insistiendo en la importancia de mirar hacia arriba en la clasificación. Aunque los perseguidores para los puestos de Champions no están lejos, el técnico no quiere que nadie esté pendiente del retrovisor, sino que crean todavía en recortar puntos en la Liga.

Esta es la mejor manera para levantar los ánimos y pelear cada partido con la máxima intensidad.

La actitud es precisamente algo que no se puede reprochar a la plantilla. Xavi ha logrado que los futbolistas lo dejen todo en el campo. Eso no les exime de estar mucho más concentrados y no cometer errores individuales tan groseros como los que costaron dos puntos frente al Granada.

El sábado vuelve la Liga en Baladíos. Será una semana larga con todo tipo de vaivenes ante los que los futbolistas deben estar muy preparados.