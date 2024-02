El periodista que hizo la entrevista a Deco publica una nota aclaratoria

El periodista que entrevistó a Deco, Afonso de Melo, ha querido aclarar algunas de las declaraciones del directo deportivo del Barça. Lo ha hecho en la propia web de la revista 'Nascer do Sol, justo después del texto de la entrevista con una nota titulada: 'Nota del editor: Deco y el paradigma (corrección a las palabras del entrevistado)'.

"La frase pronunciada por Deco en la entrevista de la revista necesita aclaración. No es decisión ni voluntad de Deco de cambiar de método ni de paradigma, pero fue Xavi quien señaló ese camino con su salida. La deficiente explicación del texto no implica la posición de Deco ni apunta a su voluntad. Que la nota se entienda como pretende Deco y esa no es su postura. La mala interpretación de la frase es culpa del autor y no de las palabras del director deportivo del Barcelona, que está totalmente de acuerdo con el presidente en este tema, como quiso subrayar. Por nuestra parte, sólo podemos aceptar la mala redacción disculpándonos obviamente con Deco, que no tiene nada que ver con ello".

La rectificación llega tras publicarse ayer unas palabras de Deco, que han causado mucho revuelo. "El método está agotado y hay que romper con el pasado". Habría dicho además de apuntar que Laporta estaba en la misma línea. "La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado".