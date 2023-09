Deco-Bojan: del césped a los despachos dieciséis años después

Compartieron vestuario la temporada 07-08, la primera del canterano en el primer equipo y la última del portugués Bojan vivió experiencias aquel año que Deco tiene claro que le convierten en la persona ideal para su nuevo cargo

Cuando, hace dieciséis años, Deco y Bojan coincidieron en la primera plantilla del Barça, con 30 y 17 años respectivamente, nunca habrían podido ni si quiera llegar a imaginar que unirían sus fuerzas al cabo de tanto tiempo en la dirección deportiva del Barça. Entre ambos existía un abismo generacional, incluso cultural. El portugués vivía su última temporada, la 2007-2008, como blaugrana, mientras que el canterano iniciaba su camino entre los grandes.

Los dos coincidieron sobre el césped en diecinueve partidos (697 minutos), compartieron 24 convocatorias y otros muchísimos entrenamientos. Deco le dio dos asistencias, ante el Athletic en San Mamés y ante el Valencia en el Camp Nou. No fue una campaña sencilla para los blaugrana: en esos 24 encuentros el balance fue doce victorias, siete empates y cinco derrotas. Al año siguiente llegaría Pep Guardiola y el portugués se marchó al Chelsea.

El mejor perfil posible

Sus caminos han vuelto a cruzarse y el destino ha querido que fuera, de nuevo, bajo el mismo escudo y los mismos colores. Deco, durante su presentación como director del Área de Fútbol, argumentó la elección del de Linyola como coordinador del mismo departamento: “Sabe lo que es La Masia y ser un jugador del que todo el mundo habla. No es fácil. Bojan lo ha vivido todo en el club. Ha ganado y ha sufrido. Tenemos grandes jugadores, pero hay que cuidarles y ser conscientes de sus necesidades y darles apoyo”.

Y así es. El año que jugaron juntos en el Barça fue el último de Frank Rijkaard como entrenador y Deco vivió en primerísima persona la irrupción de aquel juvenil que, pese a su juventud, ya ocupaba portadas en la prensa. Más allá de que, futbolísticamente, todo parecía ir sobre ruedas para Bojan, también tuvo que lidiar con situaciones que le obligaron a madurar de golpe. Había cerrado una etapa en el fútbol base maravillosa en todos los sentidos y el cambio fue brusco. Su adaptación a las leyes no escritas de un vestuario como el del Barça, también.

Bojan Krkic, durante su etapa en el Barça | SPORT

Lo explica el propio jugador en el libro (‘El meu Barça’) con el que despidió su etapa culé antes de firmar por la Roma: “Durante el partido de entrenamiento sufrí una entrada muy fea. Aguanté el dolor, callé y seguí entrenando. Cuando acabamos, el míster quería hablar conmigo. Fui hacia su despacho (…). Sin preámbulos, me dijo “Bojan, en estas situaciones no puedo defenderte. Tienes que hacerlo tú solo, tú mismo, o con alguno de tus compañeros, pero yo no puedo hacerlo. Debes hacerte respetar, ganarte el respeto de todos. Y debes saber que esto te va a hacer grande”.

Una lección de vida que el futbolista asumió y puso en práctica a lo largo de una dilatada carrera que le llevó a vestuarios de clubs como la Roma, el Milan, el Ajax o el Stoke City, entre otros. Ahora Bojan, a sus 33 años, trabajará codo con codo con quien fue uno de sus compañeros en una época tan ilusionante como difícil de gestionar. Deco sabe mejor que nadie que todo lo vivido por el de Linyola le convierte en la mejor opción posible para desarrollar su trabajo en el Barça.