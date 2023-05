Darder guarda silencio sobre el pasillo pero habla de "motivación máxima, y más aún por el rival"

"Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, estamos motivadísimos y convencidos de que lo podemos conseguir", dice el capitán del Espanyol Darder no quiso mojarse sobre un posible pasillo al Barça: "No hemos hablado de eso"

Sergi Darder afronta este domingo como capitán del RCD Espanyol el derbi más especial de su carrera como blanquiazul. El equipo se juega sus opciones de permanencia ante un Barça que puede salir campeón de Cornellà-El Prat si no lo es ya antes del encuentro, dependiendo de otros resultados.

Por ello, la motivación en los pericos es máxima: "Sé que la gente quiere hechos y no palabras, pero hoy le decimos a la afición que la motivación por jugar un derbi es siempre espectacular te juegues algo o no, así que en este caso es máxima. No tenemos margen de error. Necesitamos ganar", indicó hoy Sergi Darder.

El capitán del Espanyol recordó que "siempre competimos contra todos los equipos y en todos los encuentros, pero lo hacemos mejor contra los rivales de la parte alta. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, estamos motivadísimos y convencidos de que lo podemos conseguir".

Sobre su estado, el balear señaló que "tengo un golpe, pero estoy perfecto y con muchas ganas de que llegue el domingo".

La motivación con la que afrontará el encuentro el cuadro blanquiazul puede ser un arma de doble filo: "Me da igual excederme en cuanto a motivación. Eso sí, hay que tener cierto control, tenemos que acabar los once. Pero no nos podemos dejar nada dentro. Si en cada partido nos jugamos muchísimo, si cada encuentro es una final, en este la sensación se multiplica".

El talentoso mediocampista añadió que "la motivación de jugar un derbi es espectacular y más cuando nos jugamos la salvación. Somos conscientes de que no hemos estado a la altura de lo que se merecen los pericos. Quiero que la gente salga a morir. Si fuera otro rival también saldríamos a morir, pero ante este rival, mucho más".

El capitán mantiene la esperanza de salvación para el actual penúltimo clasificado, con 31 puntos: "Sabemos que si ganamos dependeremos de nosotros para salvarnos. Es importante que los dos últimos partidos de Liga sean ante rivales directos. Es mejor jugar los últimos este domingo, así sabremos si todos han perdido o si todos han ganado, pero hemos de mirar por nosotros mismos".

Darder analizó también el cambio de banquillo: "Es evidente que tenemos una idea de juego clara con Luis García. Se vio ante el Villarreal y ante el Sevilla, somos un equipo que quiere la pelota. Cuando no somos nosotros es cuando no jugamos bien. Cuanto más respeto le tengamos al Barça, peor estaremos. Somos conscientes de que es un buen equipo, pero si vamos con mucho respeto empezaremos perdiendo".

"Tenemos que ser valientes. Si queremos ganar el encuentro tenemos que hacer muchas cosas con la pelota". añadió.

Sobre le entorno, indicó el de Artà que "si queremos agarrarnos a lo negativo, todos podemos, pero ahí estamos equivocados. Hay miles de motivos para ser positivos. Ya les empatamos en su campo, contra el Barça competimos bien en la ida y yo miro lo positivo".

El capitán perico señaló asimismo que "no hay que dejar de lado que es un partido más, son tres puntos, pero más motivación que nosotros no la puede tener nadie. Son tres puntos, los necesitamos para salvarnos y claro que es una final. Pero si ganamos, el siguiente partido contra el Rayo volverá a ser otra final".

Inevitable hablar de la polémica del hipotético pasillo si el FC Barcelona llega ya al RCDE Stadium como campeón: "Nosotros pensamos en lo nuestro. Yo tengo mi idea al respeto, claro. Primero que algo así pasara, pero lo más importante del domingo es que ganemos nosotros. Confiemos primero en que el Real Madrid gane, porque es ante otro rival directo nuestro. No se ha hablado del tema del pasillo en el vestuario esta semana".