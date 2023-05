Rúben Neves espera al Barça

El centrocampista portugués sabe que ahora tiene opciones de firmar a pesar de que su llegada no genera consenso Prioriza absolutamente su fichaje como blaugrana antes de las ofertas de la Premier

Rúben Neves espera su oportunidad para ir al Barça. El centrocampista sabe que su incorporación genera dudas al área deportiva y cuerpo técnico, pero las circunstancias podrían acercarle al club blaugrana. Su prioridad es clara y pasa por acabar en el Camp Nou tras sus años en la Premier liderando al Wolverhampton y ha dado el OK a entrar en una operación de intercambio con Ansu, con quien comparte agente. Su nombre estaba descartado pero ha resucitado también por las necesidades de club.

El agente de Neves, Jorge Mendes, siempre ha tenido claro que llegaría la oportunidad para Rúben Neves. Su nombre siempre ha estado encima de la mesa a pesar de ser rechazado, pero siempre ha trabajado en una operación de intercambio que en el Barça ven como ventajosa económicamente. Por ahora no hay nada cerrado porque Ansu no ve nada claro salir del Barça y hacerlo hacia el Wolverhampton, pero el agente portugués no pierde la esperanza de que se pueda concretar. Cree que Ansu podría tener la continuidad suficiente para rehacer su carrera en el club inglés y, luego, dar el salto a un equipo de primerísimo nivel.

Rúben Neves ha paralizado cualquier acercamiento de clubs de la Premier hasta conocer la decisión final del Barça. Quiere jugar en España y en el Camp Nou a pesar de que Manchester United, Liverpool y Arsenal le han sondeado para la próxima temporada. Entiende que su ciclo en Inglaterra ha acabado y se ve capaz de revertir lo que piensa el cuerpo técnico del Barça ya que es el mediocentro titular de la selección portuguesa.