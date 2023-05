Eduard Romeu: "El plan de viabilidad nos permitirá fichar"

El vicepresidente económico del FC Barcelona defiende la financiación del Espai Barça y está seguro de que el club podrá fichar este verano Eso sí, antes deben producirse salidas en la plantilla y está convencido que LaLiga aprobará la hoja de ruta azulgrana

El FC Barcelona presentó hace unas semanas la financiación del Espai Barça. Eduard Romeu, vicepresidente económico de la entidad, defiende en una entrevista con SPORT el modelo, define la situación económica del club y anticipa que se podrá fichar este verano porque está seguro de que LaLiga aprobará el plan de viabilidad presentado por el club para dos temporadas.

¿Cuál es la situación económica del club?

El club está estabilizado, aunque con una deuda todavía importante. El objetivo sigue siendo revertir la situación en ingresos y gastos. Que los ingresos pasen de 800 millones a 1.000 y los gastos de 1.000 a 800. Y sin ingresos extraordinarios. Objetivo, tener beneficios la próxima temporada sin este tipo de ingresos. Porque hay que ir reduciendo la deuda. Esto hace que debamos reducir mucho los gastos y trabajar para tener más ingresos. Y para ello es muy importante el Espai Barça, que nos permitirá devolver deuda y ser competitivos. Pedimos dos años para estabilizar la situación y después volver a ser competitivos y lo hemos avanzado un año.

¿Cuál es la deuda actual?

La cogimos en 1.350 millones y la tenemos un poco por debajo tras haber reducido unos 125 millones. Es cierto que la cantidad es parecida, pero la situación es muy diferente. No teníamos un equipo competitivo y muchos jugadores tenían salarios altos que no podíamos colocar. Ahora, el equipo es competitivo, ganador y con jugadores con un valor. Si estuviésemos en disolución, podríamos vender activos, nuestros jugadores, y matar la deuda. En aquel momento, era imposible.

Pero la masa salarial bajó y ha vuelto a aumentar.

Así es. Se tuvo que fichar a jugadores como Lewandowski, Koundé y Raphinha. Además, otros jugadores tenían contratos crecientes. Estamos en una cifra parecida a la de hace dos años, pero la composición es diferente. El objetivo es que la próxima temporada, la masa salarial del primer equipo sea de 480 millones. Hablo de una foto fija, con los jugadores que tienen contrato y sin contemplar a los que lo acaban. Luego, ya veremos lo que pide el entrenador.

¿En este contexto puede volver Messi?

No voy a hablar de nombres, pero sí quiero dejar claro que para que entren jugadores, deberán salir otros. Si entran jugadores por valor de veinte, deberán salir otros por el mismo valor.

¿Su retorno, económicamente hablando, sería positivo?

Negativo seguro que no es. No hemos hecho ningún estudio sobre el impacto que podría tener su llegada ni la de cualquier otro jugador, pero seguro que sería positivo.

¿Es optimista respecto a la aprobación del plan de viabilidad que han presentado a LaLiga?

Sí. Es un plan muy riguroso y conservador. Es para dos años y lo tenemos completado en buena parte. Estoy seguro de que será aprobado. No veo ningún inconveniente para que no sea visto con buenos ojos por parte de LaLiga. El día 19 se reúne la comisión delegada de LaLiga y tendremos una respuesta que seguro que será positiva.

Con esta aprobación, ¿podrán fichar a Messi y a otros jugadores?

Lo primero será inscribir a los jugadores que ya tenemos, que han renovado y que son patrimonio del club. Luego, como el metro. Para que entre cualquier jugador deben haber salidas de otros jugadores. Nosotros siempre intentaremos satisfacer las peticiones del cuerpo técnico, pero siempre cumpliendo estas premisas.

El plan pasa por conseguir 200 millones de euros. ¿Es viable?

Sí. Es cierto que en los gastos, llega un momento que tocas hueso, pero seguimos incrementando ingresos. Estamos en el momento más álgido de la historia del club y la tendencia sigue siendo al alza.

¿El adiós de Sergio Busquets ayuda?

Estamos tristes por su adiós desde un punto de vista emocional. Ha sido un ejemplo. Económicamente, liberas una ficha alta, aunque no nos afecta de cara a la temporada próxima porque acababa contrato.

¿Y una posible marcha de Alba?

Lo tenemos completado y asumido en este plan de viabilidad. Si hubiese un cambio, evidentemente, todo lo que sea una rebaja, ayuda. Otra cosa es deportivamente porque es un activo importante.

¿Se plantean pedir reducciones de sueldo a algún jugador?

Creo que esto ya se ha hecho. Todos los contratos actuales están contemplados en el plan de viabilidad. Que cambie, lo veo difícil, pues si no se llegó a un acuerdo, dudo que ahora pueda producirse.

El plan incluye una importante reducción en el presupuesto de las secciones. ¿Pueden dejar de ser competitivas?

Cuando compites con el escudo del Barça siempre debes aspirar a ganar, por tanto, los equipos deben ser competitivos. El problema en el baloncesto, como pasaba en el fútbol, son los salarios crecientes. Seremos muy cuidadosos en las incorporaciones. Y esta junta no recurrirá a este tipo de artilugios porque luego te los encuentras.

El plan contempla unos ingresos de 70 millones de euros. ¿Algunos deberán llegar por la venta de jugadores?

Posiblemente, pero no lo hemos contemplado. Sí lo hemos hecho respecto a jugadores del fútbol formativo. La Masia produce muchos jugadores y algunos pueden jugar en equipos importantes, pero quizá no en el Barça. A estos jugadores hay que sacarles rendimiento económico.

¿Tiene alguna nueva palanca en la cabeza?

No. Primero porque no es necesario y después porque hubo un cambio de criterio en LaLiga que provoca que no sirvan a efectos de Fair Play. Eso no quiere decir que nos podamos plantear alguna acción con BLM. Cada vez vale más y quizá podamos plantearnos una alianza para vender más.

¿Qué ha pasado con Barça TV?

Una televisión con niveles tan importantes de pérdidas es difícil de soportar. Ingresa dos millones y los gastos son de catorce. Debemos ser muy imaginativos y buscar la mejor solución, especialmente para los trabajadores.