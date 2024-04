Paco Seirul.lo presenta en sociedad su 'ADN Barça'

En el corazón de la Libreria Abacus de Enric Granados, rodeado de familiares, amigos, exdirectivos, exjugadores. De periodistas y de admiradores. Así quiso presentar en público Paco Seirul.lo su libro 'ADN Barça'. Una recopilación de vivencias, de aprendizaje, una oda al gran Johan Cruyff, abanderado y precursor de un estilo genuino y venerado en todo el planeta fútbol.

En un acto presentado y moderado por el subdirector de SPORT Albert Masnou, Seirul.lo tuvo tiempo de reír, de recordar 'batallitas', de emocionarse. "Espero que quien lo coja y lo empiece a leer y lo palpe y quiere al Barça pueda sentirse identificado con algo de este libro", ha comentado Seirul.lo.

Paco formó parte como preparador físico del 'Dream Team' de Johan Cruyff, trabajó con Rijkaard y con Pep Guardiola y fue parte importante de los mejores años de la historia de la entidad catalana.

EMOCIONADO RECORDANDO A JOHAN

Eternamente agradecido, Seirul.lo se ha emocionado cuando le han preguntado qué le diría si se topara ahora con Johan: "Le diría...gracias por todo, por lo que hiciste, por la enseñanza. Ha sido un genio, no puedo expresarlo. Le abrazaría", mientras se le caía alguna que otra lágrima.

Guillermo Amor, uno de los asistentes al acto / Barbeito

Una de las anécdotas de la tarde la ha dejado Guillermo Amor, que estaba entre el público asistente. "Di algo Guillermo, va", le ha pedido Paco entre risas. "Qué puedo decir, nos conocimos a los 18 o 19 años en La Masia. Solo puedo agradecerte lo que has hecho por mí. Cuando me dijiste que no me operara del pubis y me recuperaste. Dos veces me salvaste de pasar por el quirófano. Por esas noches que nos escapábamos para ir al cine. Un amigo para siempre".

Seirul.lo hice referencia a dos figuras clave: "Para mí los dos mejores presidentes de la historia del Barça fueron Núñez, por haber creado La Masia y haber puesto los cimientos de todo, y Bartomeu, por lo que aportó a nivel socioeducativo".

Tras un coloquio alegre y con aroma a nostalgia, el acto ha terminado con una sonora ovación.