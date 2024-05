La RFEF lo puso muy difícil con las entradas de San Mamés

El proceso de venta de entradas para la final de la Champions femenina ha recibido algunas críticas por parte de socios y socias del Barça. La razón es que el club había anunciado la exclusividad para socios y, a la hora de la verdad, el enlace facilitado permitía a cualquier persona comprar localidades.

El Barça era muy consciente de ello y trató de que no fuera así negociando un proceso distinto con la RFEF, pero no hubo manera, por lo que se vieron obligados a enviar el link facilitado sin posibilidad de limitar su acceso. Además, decidieron no informar de ello para, precisamente, no alertar a quienes, sin ser socios, habrían podido realizar la compra. En definitiva, se optó por el sistema menos malo, asumiendo que, pese a todo, las quejas serían inevitables.

El Barça, de hecho, también intentó comprar el paquete de entradas a la RFEF para gestionar directamente el proceso de venta y hacerlo, entonces sí, exclusivo para el socio, pero el ente federativo también respondió de forma negativa. Pese a todo, el club ha detectado que la gran mayoría de personas que adquirieron sus entradas son socios. De lo que no hay ninguna duda es que el Barça goleará al Olympique de Lyon en la grada de San Mamés.