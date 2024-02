Queja justificada de Xavi por el calendario

Cuando a Xavi se le preguntó hace unos días por la gran cantidad de lesiones musculares que está sufriendo su equipo, con hasta cinco jugadores de baja por este motivo (Raphinha, Iñigo Martínez -ya recuperado-, Sergi Roberto, Balde y Ferran Torres), ofreció algunas respuestas. Una de ellas, era el calendario que ha tenido el Barça en enero, que calificó "como el más duro y difícil de Europa".

Algunos, como casi siempre que habla Xavi, vieron en las palabras del técnico una nueva excusa. La verdad es que, con datos en la mano, al entrenador de Terrassa no le falta razón. Entre el 4 de enero y el 3 de febrero, el Barça es el equipo que más partidos ha jugado de la Liga, un total de diez, por nueve el Real Madrid, otros nueve el Atlético de Madrid y ocho el Athletic. Pero en el Barça, cuando hablan de calendario duro, no se refieren tanto a los partidos jugados, algo que puede considerarse normal teniendo en cuenta la disputa de la Supercopa española y la Copa del Rey. Piensan más en el hecho de que los azulgranas han tenido que jugar ocho de esos diez partidos lejos de Barcelona.

Los jugadores escuchan a Xavi durante el entrenamiento en Arabia Saudía en el día previo a la semifinal de la Supercopa ante Osasuna / VALENTÍ ENRICH

Los de Xavi, en un mes, han jugado tres eliminatorias de Copa (Barbastro, Unionistas de Salamanca y Athletic). Todas ellas como visitante. Disputaron también la semifinal y la final de la Supercopa en Arabia Saudí. Y de los cinco partidos de Liga jugados, tres los disputó lejos de Barcelona (Las Palmas, Betis y Alavés) y dos en Montjuïc (Osasuna y Villarreal). En total, siete viajes y muchos kilómetros, poco descanso, más cansancio muscular y menos días de recuperación. Es decir, más riesgo de lesión.

El resto, menos viajes

Los siete viajes del Barça contrastan con los partidos que han tenido que jugar sus rivales lejos de su ciudad. El Real Madrid, por ejemplo, ha jugado nueve partidos, pero solo ha realizado tres viajes (Aranda de Duero, Arabia Saudí y Las Palmas). Dos de los partidos que ha jugado como visitante los ha disputado en Getafe y en el Metropolitano. Parecido ha sido el mes del Atlético de Madrid, con cuatro viajes (Girona, Lugo, Arabia Saudí y Granada) y del Athletic, con otros cuatro viajes, aunque uno fue a Eibar. Los otros tres: Sevilla, Valencia y Cádiz.

Se quejan también en el Barça que los ciclos cortos entre partidos (solo dos días), en los que no se tiene en cuenta el día de recuperación post-encuentro, han sido más en su caso (6), por cuatro del Atlético de Madrid, tres el Real Madrid y dos el Athletic. No entendieron, por ejemplo, que tras jugar el miércoles ante Osasuna, LaLiga pusiera el partido contra el Alavés en sábado y no en domingo teniendo en cuenta que esta semana será limpia para los dos equipos. Un hecho, por cierto, que permitirá a la plantilla tener un par de días de desconexión. Xavi ha dado fiesta lunes y martes. No tenían un de fiestas los jugadores desde el 29 de diciembre.

Europa

El cuerpo técnico del Barça, ha analizado también el calendario de otros equipos europeos, de ahí que afirmase Xavi que el de los azulgranas había sido el enero más duro de un equipo europeo. El Manchester City, por ejemplo, jugará este lunes su quinto partido del año, con tres viajes, mientras el Bayern de Múnich ha jugado cinco partidos con solo un viaje.