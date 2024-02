Las claves de la madurez precoz de Lamine y su manera de ganarse al vestuario

Lamine Yamal volvió a completar un partido espectacular en Mendizorroza. El futbolista, nacido en Esplugues pero criado en el barrio de Rocafonda de Mataró, no marcó ni fue el asistente directo en ningún gol pero su rendimiento en todas las fases del juego maravilló por su vistosidad pero especialmente por su inteligencia y compromiso.

Con las lesiones de Raphinha, Joao Félix y Ferran la delantera del Barça ha quedado limitada pero la explosión de Vitor Roque, el golazo de Lewandowski en Mendizorroza y las exhibiciones permanentes de Lamine Yamal han sostenido un ataque bajo mínimos en efectivos pero que no ha perdido ni desequilibrio ni gol.

Estadísticas positivas

En Vitoria, Lamine Yamal dio otro paso adelante que le reafirma como la nota más positiva de esta temporada. Sus cifras son sensacionales. Lamine toco contra el Alavés 57 veces el balón sumando 31 pases, 24 de ellos acertados. Los siete pases que no llegaron a su destino pensado fueron porque el canterano no es conservador en sus envíos con pases de seguridad ya que busca siempre soluciones imaginativas y generar situaciones de peligro con pases de mérito.

Lamine Yamal completó en Mendizorroza un partido descomunal / Valentí Enrich

Lamine batalló con los defensas del Alavés y ganó nueve de los 17 duelos en los que intervino, culminó cuatro regates y recuperó cinco balones.

Números positivos pero que no reflejan fielmente su partidazo culminado con una ruleta en el tramo final en la que evidenció la confianza en sus posibilidades y sus recursos para conservar el balón y ayudar al equipo.

Xavi, entusiasmado con el "talento descomunal" y el trabajo colectivo de Lamine

Xavi Hernández se expresó con sinceridad y sin tópicos a la hora de valorar el crecimiento futbolístico de Lamine Yamal. Preguntado si todavía tenía que darle más galones el de Terrassa sorprendió: "Solo me faltaría darle el brazalete de capitán, lleva varios partidos jugando los 90 minutos, tiene toda mi confianza, he hablado mucho con él, es una aparición de las que salen pocas en años, depende de él, yo creo que no tiene techo".

Xavi está entusiasmado con la evolución de Lamine Yamal / Valentí Enrich

Xavi lo hizo debutar con 15 años y esta temporada está gestionando su evolución con inteligencia confesó que "a Lamine se le ha hecho un plan específico de fuerza porque es un adolescente, y se está notando, está trabajando muy bien, marca diferencias, hoy en la jugada de la ruleta te da la sensación de que estamos ante alguien diferente, algo especial".

En el vestuario alucinan con su clase pero sobre todo con su implicación. Así lo define Xavi: "Además, me gustaría destacar como compite, como sigue al lateral, no se cansa, recorre muchos kilómetros en alta intensidad, se va del contrario, de jugadores rápidos, de futbolistas fuertes, es un talento descomunal, estoy muy contento con su humildad y capacidad de trabajo es vital para el equipo, como se sitúa, como cierra, lo otro lo tiene innato, estoy muy contento con Lamine"

Esta temporada 2023/24 Lamine Yamal es juvenil de primer año, por edad su equipo natural sería el Juvenil B pero el niño prodigio de La Masia se está saltando todos los protocolos a base de un fútbol imaginativo y maduro.

Xavi ha apostado por él y Lamine no le está fallando. La Masia sigue ofreciendo cada temporada soluciones de primer nivel para el Barça.