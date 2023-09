Los puntos clave de la 'era Deco'

El luso, que venía ejerciendo el cargo desde hacía meses, ha sido presentado este miércoles de forma oficial como nuevo director de fútbol Es el nuevo hombre fuerte de Laporta tras la marcha de Mateu Alemany y ha asegurado que "...

Con Joan Laporta como gran valedor, Anderson da Souza 'Deco' ha sido presentado este miércoles como nuevo director de fútbol del FC Barcelona. Con el presidente a un lado y el vicepresidente Rafa Yuste al otro, el lusobrasileño ha explicado cómo será su hoja de ruta y sus sensaciones regresando a uno de los clubes que más le marcó como jugador.

En una sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper abarrotada, ha empezado tomando la palabra el presidente para introducir esta nueva etapa que arranca. Con nuevo hombre fuerte, nuevo organigrama. Piezas de un engranaje que debe encajar con Xavi desde el mando sobre el césped.

DISCURSO INICIAL

"Volver a quí supone adrenalina. Es un club en el que soñaba jugar desde pequeño: no imaginaba jugar aquí, luche en mi carrera para llegar. Los años que estuve aquí aprendí mucho lo que significa este club. No sabía lo que era y después de marcharme de aquí seguí mi camino. Después dejé mi carrera y muchos me conocen del tiempo que estuve aquí", ha comentado el flamante director de fútbol a modo de presentación y de discurso inicial.

"Pero no conocen que llevo 10 años trabajando con jugadores, clubes... tuve oportunidad de trabajar en Oporto y Fluminense como director deportivo pero no me cuadraba con el aspecto familiar. Volver aquí no ha sido fácil: es dejar atrás una empresa sólida, una historia...estoy dejando empleados y gente que confiaba en mí. Estoy dejando algunos de mis hijos lejos, pero tomé la decisión. Estar aquí es una responsabilidad pero también es muy grande la ilusión", ha asegurado Deco sobre su recorrido en el sector.

1. RELACIÓN CON LAPORTA Y APUESTA POR XAVI

"Estar en el Barça es una responsabilidad muy grande, pero es un proyecto que ilusiona. Desde que el presidente ganó las elecciones estamos en contacto. Cuando tomó la decisión de Xavi yo estaba de acuerdo. Yo decía Xavi entrenador, Xavi persona... y una de las cosas que le dije al presidente que necesitábamos paciencia y Xavi nos daría esto. Ha tenido el coraje de coger el equipo en un momento incierto y ahora estamos en un momento distinto con una plantilla competitiva".

2. IDEA FUTBOLÍSTICA, FILOSOFÍA BARÇA

"Mi idea es ganar jugando bien, jugar buen fútbol, tener futbolistas de alto nivel, de características distintas. Filosofía del club. Me gusta ver un equipo con calidad, que sabe a lo que juega. El Barça ha tenido los mejores años, con Iniesta, Busquets, Piqué, Xavi, Messi. La mejor generación de la historia. Las transiciones no son fáciles. Creo que no se han hecho tan bien, tienes que traer jugadores con consecuencia. Pero ahora estamos en el camino correcto".

3. SEGUIR EL CAMINO DE MATEU CON SUS MATICES

"He aprendido cosas de Mateu y Mateu de mí. Él ha tomado la decisión de seguir su camino, por eso estoy aquí. Entonces estoy ilusionado y creo que hemos avanzado en los últimos meses. El club tiene que seguir con el trabajo de formación. Hemos logrado una plantilla equilibrada dentro de sus posibilidades".

4. EL PAPEL DE BOJAN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS CEDIDOS

"No cambia mucho. Lo más destacado es la figura de Bojan. Lo que esperamos de él: con Xavi hablamos mucho del seguimiento de jugadores. Todos los grandes clubes siguen a jugadores cedidos, es una cosa que fallamos mucho. No teníamos un seguimiento real. Y tenemos que ser profesionales en este sentido. La figura de Bojan no es solo un tema de esto. Bojan significa bastante lo que es La Masia, ser un jugador del que todo el mundo hablan. Pero sabemos que no es fácil, son jugadores que necesitan cuidados y Bojan ha vivido todo esto. Ha sido una estrella joven, ha sufrido y todo el mundo le tiene mucho cariño".

5. CULTURA DEL TRABAJO Y COMUNICACIÓN

"La estructura en el papel es muy bonito, pero lo importante es el trabajo. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos trabajar: no se ha llegado aquí por casualidad. En el staff se han hecho maravillas con lesiones, plantilla corta y nunca se han quejado, siempre han estado positivos, y esa una característica de 'Maki' [el apodo de Xavi]. Con otro entrenador tendríamos dificultades para hacernos entender pero no con Xavi".

6. DEPARTAMENTO DE 'SCOUTING' Y APUESTA POR EL TALENTO JOVEN

"Las incorporaciones no son de casualidad. Hay un departamento de scouting que trabaja mucho y en el fútbol base saben las carencias que tenemos. El mercado está agresivo y hay clubs con potencial económico que pagan traspasos absurdos. Con Alexanko hemos hablado bastante. En el filial hemos vendido a dos jugadores. Todos los jugadores que han salido son con opción de recompra. Bojan estará pendiente de estos jugadores. Noah Darvich es capitán de Alemania Sub-17 y era un jugador que no teníamos en la cantera. No tenemos que fichar por fichar. Mika Faye es un central distinto, potente y fuerte. Es otro perfil. Tenemos la idea clara de lo que tenemos que hacer".

7. LA CHAMPIONS COMO OBJETIVO PERO NUNCA OBLIGACIÓN

"No existe esta obligación. El sueño es volver a ganar la Champions, pero no hay obligación. Tenemos que darle las herram,ientas a Xavi, buscamos títulos pero en el contrato no podemos que tenga que ganar Champions".

8. VITOR ROQUE Y EL FUTURO

"Siempre queremos traerlo lo antes posible. El plan de Vitor Roque es que solo pueda venir en enero o el año que viene. No venir antes ha sido por un tema de negociación con el Athletico Paranaense y lo teníamos que aceptar".