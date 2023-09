Presentación de Deco, en directo hoy | Rueda de prensa del nuevo director deportivo del Barcelona

"No c ambia mucho. Lo nuevo más destacado es la figura de Bojan. Lo que esperamos de él: con Xavi hablamos mucho del seguimiento de jugadores. Todos los grandes clubes siguen a jugadores cedidos, es una cosa que fallamos mucho. No teníamos un seguimiento real. Y tenemos que ser profesionales en este sentido. La figura de Bojan no es solo un tema de esto. Bojan significa bastante lo que es La Masia, ser un jugador del que todo el mundo hablan. Pero sabemos que no es fácil, son jugadores que necesitan cuidados y Bojan ha vivido todo esto. Ha sido una estrella joven, ha sufrido y todo el mundo le tiene mucho cariño".

11:27

Es el turno de Deco, que toma la palabra:

"Volver a quí supone adrenalina. Es un club en el que soñaba jugar desde pequeño: no imaginaba jugar aquí, luche en mi carrera para llegar. Los años que estuve aquí aprendí mucho lo que significa este club. No sabía lo que era y después de marcharme de aquí seguí mi camino. Después dejé mi carrera y muchos me conocen del tiempo que estuve aquí. Pero no conocen que llevo 10 años trabajando con jugadores, clubes... tuve oportunidad de trabajar en Oporto y Fluminense como director deportivo pero no me cuadraba con el aspecto familiar. Volver aquí no ha sido fácil: es dejar atrás una empresa sólida, una historia... estoy dejando empleados y gente que confiaba en mí. Estoy dejando algunos de mis hijos lejos, pero tomé la decisión. Estar aquí es una responsabilidad pero también es muy grande la ilusión. Hablo mucho con Laporta desde que llegó a la presidencia. La decisión de Xavi siempre estuvo de acuerdo. Yo decía Xavi entrenador, Xavi persona... y una de las cosas que le dije al presidente que necesitábamos paciencia y Xavi nos daría esto. Ha tenido el coraje de coger el equipo en un momento incierto y ahora estamos en un momento distinto con una plantilla competitiva".