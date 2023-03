La previa del clásico, marcada por el caso Negreira

Los ex futbolistas del Barça toman la palabra sobre la polémica con el ex vicepresidente del CTA Todos coinciden en que nunca se sintieron beneficiados por el colectivo arbitral

Varios ex futbolistas del Barça pasaron por el club de golf Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires, para participar en el Desafío NACEX, un tradicional torneo de golf y pádel, junto a veteranos del Real Madrid. Entre los ilustres blaugrana, Julio Salinas, Sergi Barjuan o Chapi Ferrer. También Carles Rexach o Miquel Àngel Nadal. Todos ellos hablaron del caso Negreira.

Más allá de lo que se habló sobre el encuentro que enfrentará el próximo domingo a Barça y Real Madrid en el Spotify Camp Nou, con media Liga en juego para los blaugrana, que suman nueve puntos más que su rival, los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros fueron motivo de dicusión.

Carles Rexach, el más veterano, no dudó en señalar que "no se va a demostrar nada. Si no sabes donde ha ido el dinero, ¿cómo lo demuestras? No tiene ningún recorrido, no se va a demostrar nada". Además, señaló que "si miras mi historia, tengo muchos más partidos como perjudicado que el Madrid”. En la misma línea se expresó Julio Salinas: "No ha sido beneficiado por los árbitros. Si miras su historia, el beneficiado siempre ha sido otro, al Barça lo han perjudicado". Eso sí, el ex delantero no dudó en asegurar que "el Barça ha sido corrupto en el manejo de facturas falsas, como pasa en toda la sociedad, pero no ha sido beneficiado por los árbitros".

Por su parte, el ex central mallorquín, Miquel Àngel Nadal, comentó que "es un tema desagradable, espero que pueda esclarecerse en las próximas semanas. Me parece que al Barça se le ha juzgado antes de tiempo, suele pasar. Hay que dar un poco de margen para que se investigue lo ocurrido. Hay una campaña en contra del Barça también por esta cuestión". Chapi Ferrer prefirió no hablar del tema porque "está en sede judicial" y su ex compañero, Sergi Barjuan, explicó que "yo he sido jugador y entrenador del Barça B y en ningún momento he notado nada".