La defensa de Laporta y la implicación de Rosell o Bartomeu en el 'Caso Negreira', en directo

Ernesto Valverde , entrenador del FC Barcelona antes de volver al Athletic Club, ha sido citado a declarar junto a Luis Enrique por el 'Caso Negreira' . Al técnico vasco le preguntaron sobre si 'a ese Barça le habían regalado la Liga' durante la temporada 2017-18 , a lo que respondió con elegancia y contundencia: "Ganamos la Liga con 14 puntos sobre el segundo y la Copa la ganamos 5-0 en la final al Sevilla. No creo que hubo mucha discusión sobre quién fue el mejor equipo esa temporada" , dijo.

21:53

Javier Tebas: "La postura que toma el presidente del Barça no sé si es la adecuada. No recuerdo una época de tanta crisis institucional. No solo está en riesgo la reputación del Barcelona sino, también, la de la competición".