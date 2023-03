Piqué, sobre el 'Caso Negreira': "Pongo la mano en el fuego por el Barça"

El exfutbolista del Barça, en declaraciones a 'RAC1', indicó que los jugadores "estábamos fuera de todo esto" "Tú si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como darle un sobre en negro. No tiene ninguna lógica", sentenció Piqué

Gerard Piqué cree en la inocencia del Barça cuando se le acusa de comprar árbitros tras salir a la luz el escándalo por el 'caso Negreira'. Así lo confirmó el exfutbolista azulgrana en la entrevista en 'El Món a RAC1': "Pongo la mano en el fuego por que el Barça no ha pagado a los árbitros. Tú si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como darle un sobre en negro. No vas a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No tiene ninguna lógica. A partir de aquí, estamos acostumbrados a las conspiraciones y las campañas...".

El 'caso Negreira' ha servido también para que ciertos sectores aprovechen para sacar parte del mérito a los éxitos conseguidos durante las últimas dos décadas en clave azulgrana. Sin embargo, Gerard Piqué no está dispuesto a dejar que se "ensucie una época tan dorada": "Por mucho que quieran ensuciar es una época tan dorada... no es ya lo que ganamos sino cómo se ganó. Pueden revisar todo. Fuimos muy muy superiores. No dependíamos de los árbitros. Que se dediquen a malmeter... yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente. Es verdad que está metida la Fiscalía, pero confío en el club".

Preguntado por si conocía personalmente a Negreira o a su hijo, Piqué negó cualquier contacto y aseveró que "no sabíamos nada. Creo que esos informes son más de cara al entrenador y los técnicos. Los jugadores ya conocemos a los árbitros. En cambios los entrenadores a veces vienen de fuera y necesitan ayudan para conocer el perfil de cada árbitro. A partir de aquí, como jugadores no teníamos ninguna información".

Por último, sobre la posición del Real Madrid de personarse como acusación, el exfutbolista del Barça entendió la postura del club blanco, sobre todo después de que toda la Liga y sus aficionados se echaran las manos a la cabeza con el 'caso Negreira': "Todos los clubes menos el Madrid se habían puesto en contra del Barça, el Madrid era el único que no. Entiendo que al final lo hagan, supongo que tienen mucha presión encima".