Las preguntas (con respuestas) sobre Ansu

Expertos en fisioterapia explican algunas claves del proceso de recuperación del delantero El canterano ha mostrado algunos brotes verdes pero aún está lejos de su mejor versión

A pesar de que está dejando algunos brotes verdes, la brecha entre el Ansu anterior a las lesiones y el actual preocupa al barcelonismo. Desde el entorno del jugador aseguran que está a tope físicamente, pero cada vez que juega transmite la sensación de haber perdido explosividad.

De momento estamos viendo una versión más conservadora de Ansu. Un delantero más orientado al juego, que arriesga menos en el uno contra uno, y que se aleja de la banda. Consciente de su situación, el delantero está haciendo trabajo extra para ganar fuerza muscular y recuperar la chispa de antes. Hablamos con expertos en fisioterapia para responder a algunas preguntas sobre el proceso de recuperación de Ansu.

¿Está conectadas las lesiones musculares con la rodilla operada?

Ansu pasó por un proceso muy traumático cuando se lesionó la rodilla. Tras varios intentos sin éxito de suturar el menisco, optó por una extirpación parcial aconsejado por el médico de confianza de Jorge Mendes, Jose Carlos Noronha. Una vez tuvo el alta médica, a pesar de haber sufrido mucho, regresó a un gran nivel.

Curiosamente ha sido, tras recuperarse de su última lesión muscular, cuando hemos visto una versión muy distinta del futbolista. Algunas personas consultadas por este diario subrayan que las dos lesiones pueden estar conectadas. En este sentido destacan que una lesión de rodilla así provoca que el futbolista pierda naturalidad en los movimientos. El recuerdo de la lesión está tan presente que el jugador se protege con sus movimientos y puede sobrecargar otras zonas. Es habitual en este tipo de casos sufrir lesiones musculares.

Además destacan el dilema por del futbolista y cómo optó por descartar el quirófano. “Después de lo vivido seguramente no estaba preparado mentalmente para pasar otra vez por el quirófano. Es normal que, si el jugador ve una opción de no volver a pasar por ese proceso doloroso, opte por la vía conservadora”.

Ansu Fati, durante un entrenamiento | FCB

¿Cómo afecta a su rendimiento haber optado por la vía conservadora?

Algunas de las personas consultadas reconocen que habrían aconsejado al futbolista pasar por quirófano. “El hecho de operar implica que puedes suturar y reparar la lesión de manera prácticamente total. De la otra manera tienes que esperar a la cicatriz sea dúctil y se consolide en las mejores condiciones. Es muy distinto poder abrir y repararlo a depender de ese proceso”.

En este sentido apuntan al parecido a las lesiones de Dembélé, “y después hemos visto que tenía que ser operado”, pero subrayan que operarse tampoco es una garantía total. “Ahora es muy fácil decir que tenía que pasar por el quirófano, pero ningún procedimiento te asegura una reparación total. Tampoco era una garantía operarse”. En este sentido recuerdan el caso de Ousmane y cómo este tipo de lesiones no llegan solas. “Es como si llevara un dobladillo en los dos isquios. Y en esa zona siempre habrá más tensión”.

Xavi Hernández ha salido al paso para aclarar toda la polémica con el futuro de Ansu | FCB

¿Hay distintos procesos de cicatrización?

“Los procesos de cicatrización deberían ser igual para todos”, empiezan diciendo. “Toda lesión muscular tiene un periodo de vulnerabilidad: te rompes, hay el sangrado, luego el proceso inflamatorio y después se produce un inicio de cicatrización. Este inicio de cicatrización es muy importante. Está comprobado que es mucho más importante hacer una recuperación activa que pasiva, pero no puedes pasarte. A veces le dices al jugador: haz tres ejercicios y él hace 23. En una lesión de seis semanas, el máximo periodo de vulnerabilidad es entre las cuatro y las seis semanas”.

¿Cómo afecta el aspecto mental?

“Me imagino que las pruebas y las métricas que le hacen deben ser buenas porque, si no, no lo veríamos tanto. El rendimiento de Ansu no se puede explicar por un solo factor. Cuando te rompes en un arranque explosivo, es normal que luego tengas miedo de que tu cuerpo no responda bien en este tipo de acciones”.

Bori Fati: Ansu merece más | COPE

Parece el caso de Ansu pero, ¿cómo se le puede dar la vuelta a una situación así?

“El mejor nivel de un futbolista viene con la confianza del entrenador, con su preparación física y mental y viendo un progreso partido a partido. ¿Qué pasa cuando te lesionas? Se rompe este círculo, no tienes la confianza, te falta continuidad y las cosas no salen. Creo que se está esforzando pero no se traduce en el campo. Es multifactorial. Habría que verlo en los entrenamientos: hay gente que son los reyes de los entrenos y luego no rinden igual en los partidos. Puede ser más un aspecto de confianza, pero estos temas siempre son multifactoriales”.