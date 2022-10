Las portadas de France Football dedicadas a Gavi y Alexia

Para Alexia, la portada destaca entre lo emocional y lo ambicioso con un reto en el titular: 'A la caza de Cruyff' 'Un regalo de bébé' es el titular para Gavi, flamante vencedor del Trofeo Kopa

La revista France Football, encargada de otorgar el Balón de Oro, ha hecho publicadas las tradicionales portadas con los premiados de la Gala. Tras la de Karim Benzema, flamante vencedor del Balón de Oro, el rotativo francés ha hecho publicas este martes las de Gavi y Alexia, como vencedores del Trofeo Kopa y Balón de Oro femenino.

En blanco y negro y con un estilo muy 'vintage' como ya es habitual en ellas, la revista dedica la portada a Gavi con el titular de 'Le Bébé Cador', apostando por el azulgrana como un regalo caído del cielo para el fútbol mundial.

Para Alexia, la portada destaca una parte emocional y otra de mucha ambición. En la foto, aparece con el Balón de Oro en una mano y en la otra con su inseparable perra Nala, junto a un titular que refleja la gesta histórica conseguida por la azulgrana: "À la poursuite de Cruyff". A la caza de un Johan que consiguió tres Balones de Oro en su etapa como jugador, uno menos que una Alexia Putellas que de buen seguro querrá repetir el año que viene en París.

Como no podía ser de otra forma, Karim Benzema también tiene su portada tras ser denominado mejor jugador del mundo en 2022 en la gala de este pasado lunes en el Teatro Chateles de París. 'Un sueño tan bueno' destaca la portada dedicada al quinto francés vencedor del Balón de Oro, que aparece saliendo de un coche con el galardón en sus manos.

