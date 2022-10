Esta es la posible alineación del FC Barcelona frente al Real Madrid en el Clásico 2022

Koundé será titular, pero Xavi considera dos escenarios: con el francés como lateral o como central En la delantera duda entre mantener a Raphinha o dar entrada a Ansu Fati en el once del Bernabéu

Xavi tiene cada vez más claro el plan del clásico de este domingo. El técnico sigue contando con algunas bajas importantes pero recupera a Koundé, un futbolista clave para medirse al Madrid. Precisamente una de las incógnitas a resolver es la posición del francés. En este momento el técnico considera dos escenarios: con Koundé como lateral derecho o como central.

Si apuestas por el francés como lateral, Marcos Alonso acompañaría a Eric en el centro de la defensa. En este caso la duda estaría en el lateral izquierdo: Balde o Jordi Alba. Si, en cambio, Koundé acompaña a Eric en el centro de la defensa, Sergi Roberto entraría en el once como lateral derecho y Marcos Alonso sería el escogido como lateral izquierdo. Xavi se encuentra con un rompecabezas por la preocupación de medirse a Vinicius, un futbolista que marca diferencias y que, ausente Araujo, solo Koundé parece una solución fiable.

El momento de forma de Piqué, que no tuvo su mejor noche ante el Inter, también complica los planes de Xavi, que antes del duelo en la Champions, pensaba en Piqué como compañero de Eric en el centro de la defensa. De haber seguido con esa idea, Koundé habría sido escogido, seguro, como el lateral derecho.

Las dos opciones de Xavi para el once del Real Madrid - Barça de La Liga 2022/23 | SPORT.ES

El mediocampo tradicional

Menos dudas hay en el mediocampo, donde Xavi volverá a apostar por el clásico Busquets, Gavi y Pedri. Eso sí habrá que ver la disposición de los dos interiores, ya que ante el Celta probó con Pedri como interior izquierdo y Pedri por la derecha, pero ante el Inter volvió al planteamiento tradicional.

La presencia de Vinicius por la banda izquierda invita a pensar que Xavi buscará un jugador más agresivo como Gavi por ese carril. De Jong, que ya fue suplente ante el Inter, seguiría en el banquillo en el clásico del Bernabéu.

El factor Ansu

En la delantera Lewandowski y Dembélé son fijos, mientras que el técnico se plantea dar entrada a Ansu en lugar de Raphinha en el once. El brasileño no termina de sentirse cómodo jugando de extremo izquierdo, pero Ousmane mejora su rendimiento como extremo derecho. Una situación que se desenreda si está Ansu, que se siente cómodo jugando de extremo izquierdo, en el once inicial. Ferran Torres, por su parte, esperaría su oportunidad.

Si finalmente Xavi apuesta por Ansu, el delantero tendría la oportunidad de reivindicarse en uno de los partidos grandes de la temporada. El extremo está entrenado la mayoría de los partidos en los últimos 30 minutos, pero todavía está lejos de su mejor versión.