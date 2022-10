El cara a cara de Lewandowski y Benzema

El polaco llega más en forma al Bernabéu que un Benzema que busca el nivel de la temporada pasada Lewandowski ha marcado 6 goles al Madrid en ocho partidos y Benzema 11 al Barça en 41 encuentros

"Esto es un Madrid-Barça, no un Lewandowski-Benzema. Es probable que el Balón de Oro lo gane Benzema... si no lo cancelan". A Lewandowski le sigue doliendo no haber ganado el premio de France Football hace dos años. "El camino al Balón de Oro es más corto desde el Barça que desde el Bayern", aseguró tras cambiar Múnich por Barcelona.

En su cabeza, el Barça seguía teniendo un aura más mediática y gancho que el Bayern, un club que convoca más antipatías. Pero tras unos meses de azulgrana, Lewandowski ya tiene un pie y medio fuera de la Champions. La situación en Europa hace que partidos como el de este domingo se conviertan en la gran motivación de la temporada. El clásico le llega al polaco tras demostrar, también en el Barça, que es uno de los mejores jugadores de Europa.

Lewandowski ha sido una de las mayores certezas del Barça en este comienzo de temporada. A excepción de los duelos fuera de casa ante el Bayern y el Inter, ha sido un valor seguro. El polaco no solo ha confirmado su voracidad (suma 14 goles en 12 partidos) sino que ha desmentido que sea solo un finalizador. Ocurre con las etiquetas: ayudan a construir lugares comunes que simplifican la realidad. Y eso mismo ha ocurrido con el polaco: la percepción en Barcelona del futbolista no se ajustaba a su influencia en el juego.

El doblete de Lewandowski ante el Inter de Milán en el Camp Nou | TELEFÓNICA

Ante el Inter lo volvió a demostrar: no solo marcó dos goles, también dominó el aspecto mental. Jugó con sangre fría, no perdió la cordura y ordenó a un Barça con tendencia al caos. El domingo se medirá al Madrid por novena vez en su carrera. Hasta ahora suma tres victorias, dos empates y tres derrotas. En total: seis goles y una asistencia.

De estos ocho enfrentamientos, cinco fueron con el Dortmund (tres ganados, un empate y una derrota; 5 goles) y tres con la camiseta del Bayern (cero victorias, un empate y dos derrotas; 1 gol). Especialmente recordada fue su actuación la temporada 2012-13, cuando le marcó cuatro goles en la Champions durante su etapa en el Dortmund.

Benzema, la contundencia del Madrid

Lewandowski tendrá enfrente un Benzema que ha llegado al pico de su carrera pasados los 30. La temporada pasada fue la mejor de su carrera, sobre todo por su impacto en la Champions, de la que fue el gran denominador. El gran salto del francés en las últimas temporadas ha sido su contundencia. El curso pasado sumó 32 goles en Liga y 15 en Champions, números estratosféricos.

De Benzema se dijo que era un mediapunta disfrazado de delantero centro, pero hace tiempo que ya no carga con esa etiqueta. El francés tiene la contudencia de los mejores arietes y la influencia en el juego de un centrocampista. Además es un clásico de los clásicos; ha disputado 31 con un balance de 13 victorias, 10 empates y 18 derrotas. En total: 11 goles, 10 asistencias.

Tras la revisión del VAR y la expulsión de Lecomte, Karim Benzema marcó su segundo gol y aseguró la victoria para los de Ancelotti frente al RCD Espanyol | LaLiga

Esta temporada ha empezado a menos revoluciones. Unas molestias le han obligado a tener que parar en varios partidos y está lejos de los números de Lewandowski: suma cuatro goles en nueve partidos. Ante el Barça se espera que esté en el once, a pesar de que Rodrygo ha dado un paso adelante como alternativa.

El francés volverá a ser el arquitecto del ataque del Madrid. A su lado estarán Vinicius y Valverde: los dos saben que tener cerca a Benzema es una ventaja competitivo.

Si el clásico se juega en las áreas: la batalla será épica: pocos delanteros tan rotundos como Benzema y Lewandowski.