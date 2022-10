El reto de Kounde contra el Madrid

El central francés nunca ha ganado al conjunto blanco: con la camiseta del Sevilla registró cuatro derrotas y un empate en cinco partidos El equipo andaluz no logró dejar la portería a cero en ninguno de estos compromisos

Después de la enésima decepción en la Champions League, el FC Barcelona necesita pasar página, olvidar el maleficio que le tortura desde hace demasiado tiempo en Europa y mantener el liderato de la Liga Santander que tantos meses le costó saborear. Para ello, el conjunto azulgrana está obligado a obtener un buen resultado este domingo (16.15 horas) en el templo del eterno rival. Xavi Hernández tiene nueva carta en su baraja para recuperar las buenas sensaciones del inicio del curso: Jules Kounde.

El central francés está preparado para reaparecer después de varias semanas en el dique seco. Aunque tanto el técnico azulgrana como el futbolista son conscientes de que lo ideal sería que el regreso a la competición fuera progresivo, el tiempo apremia, el calendario no da tregua y el Barça, endeble a nivel emocional, no puede permitirse el ‘lujo’ de caer ante el Real Madrid. Los culés tienen una plantilla confeccionada para luchar por los títulos más prestigiosos. No hay mejor momento ni mejor escenario para reivindicarse.

Más allá de robustecer la retaguardia barcelonista, Kounde intentará poner punto final a su mala racha contra el Madrid. El galo nunca ha ganado al conjunto blanco: con la camiseta del Sevilla registró cuatro derrotas y un empate en cinco partidos. Además, el equipo andaluz no logró dejar la portería a cero en ninguno de estos compromisos: encajó diez tantos, una media de dos dianas por encuentro. En el aspecto ofensivo, el francés tampoco ha marcado ni realizado ninguna asistencia frente al equipo merengue.

Queda por ver si Xavi cuenta con Jules para la demarcación de lateral o para el eje de la defensa. Los errores de Gerard Piqué contra el Inter de Milán ‘empujan’ a Kounde a la posición de central, pero el extraordinario momento de Vinicius invita al técnico vallesano a usar la faceta correctora del francés en banda derecha. Alejandro Balde también podría asumir esta misión en caso de necesidad.