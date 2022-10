Ansu Fati no arranca

A pesar de haber participado en los 12 encuentros oficiales hasta la fecha, el canterano encadena un mes sin ver puerta Frente al Inter volvió a ser suplente por décima vez, sumando media hora más a su cronómetro, como viene siendo habitual en los planes de Xavi

Las esperanzas depositadas en el '10' del Barça van diluyéndose con el paso de los partidos. La fase de adaptación tras su grave lesión del curso pasado está dilatándose más de lo previsto y el futbolista no ha estado en ningún partido más de una hora sobre un terreno de juego. A pesar de que Xavi insiste en que será importante y no hace más que destacar su actitud y resiliencia, el rendimiento y el minutaje no mejoran.

Frente al Inter volvió a salir como revulsivo, justo después de que Lautaro Martínez virtiese un jarro de agua fría por todo el Camp Nou, anotando el 1-2 y obligando a los blaugrana a ver puerta en dos ocasiones más. Ansu relevó a Raphinha y se situó en el flanco izquierdo del ataque, dejando el carril diestro a Dembélé. Sin embargo, no logró desequilibrar ni marcar diferencias.

Tuvo dos disparos -uno a puerta de cabeza y el otro blocado buscando la rosca al segundo palo-, pero no se le vio especialmente confiado ni con la chispa que siempre le ha caracterizado durante sus primeros fogonazos con el primer equipo. En otra ocasión, dentro del área pudo haber probado a ir a puerta con la zurda, tras un buen pase filtrado de Pedri, pero se atrevió y decidió recortar, perdiendo la posesión.

Registros sin sensaciones

Sigue siendo uno de los seis futbolistas que ha participado en los 12 partidos oficiales de la temporada -junto a Ter Stegen, Pedri, Gavi, Dembélé y Lewandowski- y es el cuarto delantero con más minutos. No obstante, solo suma dos titularidades: contra el Viktoria Plzen y frente al Cádiz. En el resto de citas ha ido sumando minutos de media hora en media hora, o incluso menos.

Por el momento ha visto puerta en dos ocasiones: contra la Real Sociedad y ante el Cádiz; es decir, encadena un mes sin marcar. O lo que es lo mismo, seis encuentros sin 'mojar'. También suma tres asistencias, dos de ellas en Donosti y la tercera en Son Moix. Unos números que le permiten colgarse la medalla de bronce de los jugadores con mayor contribución ofensiva (5), por detrás de Lewandowski (16) y Dembélé (7).

Catar en el horizonte

Está claro que Ansu Fati es un jugador especial. De los que no aparecen cada año. Aceptó los galones de heredar el peso del dorsal '10' y se ha convertido en uno de los ídolos de la afición y de los reclamos de las grandes marcas para sus campañas de publicidad. De carisma va sobrado. Pero las lesiones han sido su peor compañero de viaje, minándole la confianza y obligándole a jugar con pies de plomo ante el miedo de una nueva recaída.

Mentalmente, todos destacan su enorme fortaleza, incluso cuando el futbolista daba por hecho que iría convocado con la selección española en la última ventana de partidos antes del Mundial de Catar 2022. No recibió la llamada de Luis Enrique entonces y tampoco está claro que pueda entrar en la lista de los seleccionados para la Copa del Mundo. En un mes saldremos de dudas.