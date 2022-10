Pjanic: "Xavi me quería"

El excentrocampista azulgrana se ha sincerado en una entrevista a 'BeIN' "Me hubiera gustado hacerlo mejor en el Barça", indicó el bosnio

La experiencia de Miralem Pjanic en el FC Barcelona no salió como esperaba. Llegaba tras cuajar grandes temporadas en la Juventus, pero jamás llegó al nivel exhibido en el conjunto 'bianconero'. Así, tras campañas con más pena que gloria y con su cesión al Besiktas, decidió marcharse después de saber que no iba a jugar demasiado con Xavi.

Ahora, en los Emiratos Árabes, ha analizado cómo fue su paso por el conjunto azulgrana. Reconoce que con Koeman la cosa no fue demasiado bien, pero que tenía la confianza de Xavi Hernández para ser uno más de la plantilla. Sin embargo, el bosnio optó por marcharse en busca de más minutos.

"Xavi quería que me quedara, fui yo quien decidió irse. Estuve allí los primeros partidos, el entrenador me hablaba mucho, pero yo quería jugar más. Me hubiera gustado hacerlo mejor en el Barça", indicó Pjanic en una entrevista en 'beIN'.

Ese fue el final, pero en el inicio sus planes tampoco terminaron de salir bien. Koeman no le dio demasiadas oportunidades, pero lo cierto es que el bosnio tampoco se las ganó cuando dispuso de minutos. "Al principio me fue muy bien con Koeman, me dijo que estaba muy contento de que yo viniera al club. Pero después no salió como esperaba. Con Koeman jugué de vez en cuando pero esperaba jugar más, estaba listo para eso, pero nunca llegué al once", sentenció.