Pepe, descartado ante el Barça

No habrá 'morbo' por el reencuentro entre el central, un ilustre de la historia de los clásicos, y el Barça para este miércoles A sus 40 años, sigue al pie del cañón y es un pilar (cuando está disponible) para Sergio Conceiçâo

Nos quedamos sin reencuentro. Képler Laveran 'Pepe' no jugará contra el Barça este miércoles en el duelo de fase de grupos de Champions. El central, que ya no participó en 'O Clássico' el viernes pasado ante el Benfica, no se ha recuperado del edema en el gemelo que le ha hecho perderse los últimos dos encuentros con el club luso.

Sergio Conceiçao, técnico del conjunto de la ciudad a orillas del Duero, ha confirmado en rueda de prensa que el ex del Real Madrid no llega al duelo. De esta forma, no habrá 'morbo'. El club azulgrana ya se midió con otro 'clásico' como Sergio Ramos hace unos días, pero no se cerrará, de momento, el círculo. Habrá que esperar al partido en Montjuïc de finales de noviembre.

Pepe es una de las varias bajas que tiene el técnico portugués, que sí ha podido recuperar al delantero inglés Danny Namase para la causa. Todo apunto a que la dupla David Carmo-Fabio Cardoso será la que salga de inicio en el eje de la defensa mañana.

LARGO HISTORIAL CON EL BARÇA

Pepe se ha enfrentado al FC Barcelona en 23 ocasiones y tiene un balance bastante bueno. 10 victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Y mil batallas libradas, claro. Pepe ha protagonizado entradas durísimas y varias trifulcas a lo largo de su historia en los clásicos. Además, hay que sumar un gol. El que marcó en el duelo de Liga en el Bernabéu de la temporada 2014/15 que el Real Madrid venció por 3-1. Vio 14 cartulinas amarillas en esos 23 clásicos.se ha enfrentado al FC Barcelona en 23 ocasiones y tiene un balance bastante bueno. 10 victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

