El peligro en el Barça por Christensen puede llegar del Newcastle

El club inglés, con gran capacidad de inversión, está siguiendo con atención al central danés Ni el Barça quiere vender ni el jugador salir, pero habrá que ver qué pasa si hay oferta multimillonaria

El Barça va a necesitar vender para cuadrar cifras y rebajar límite salarial. La necesidad de formalizar algún gran traspaso es una realidad que se trabaja dentro del área deportiva del club blaugrana, pero esta operación deberá ser quirúrgica sin que afecte a la competitividad del equipo. El Barça tiene claro que llegarán ofertas por Christensen y el gran peligro podría provenir del Newcastle, que está siguiendo con mucha atención al futbolista y ya ha demostrado que su capacidad de inversión es infinita.

La idea del Barça con Christensen es apostar claramente por su continuidad. Incluso, en el club no se descarta comenzar a abordar ya su renovación a partir de la próxima temporada, pero el escenario podría variar en el caso de que llegara una oferta fuera de mercado. Y podría llegar. El futbolista, a través de su entorno, ya ha avisado aunque ha dejado claro que el danés está muy contento en el club y en Barcelona y no tiene intención alguna de marcharse.

El Barça ya tiene planificada la llegada de un central para el próximo proyecto. Íñigo Martínez está atado desde hace semanas y llegaría con la carta de libertad aportando un perfil zurdo que no existe en la actual plantilla. Con la llegada del central del Athletic, el Barça tendría la posición muy bien cubierta contando también con Araujo, Koundé, Crhistensen y Eric García. Este último es el que no está entrando en los planes de Xavi y se le podría abrir las puertas a una salida, pero el ingreso por un posible traspaso sería mínimo y no solucionaría nada. En el Barça tienen clarísimo que Araujo es absolutamente intocable y Koundé difícilmente saldrá porque se ha amortizado muy poco de su fichaje.

Christensen es titular con Xavi y ha sido el fichaje que mejor rendimiento ha dado hasta el momento a pesar de llegar con la carta de libertad. Y en el club están muy contentos con su profesionalidad dentro y fuera de los terrenos de juego. Otra cosa es si llegase una propuesta por encima de los 50 millones en un verano en el que la necesidad aprieta. El curso pasado ya se estuvo cerca de sacrificar a De Jong, ahora intocable, y no se descarta que este verano pueda darse una salida indeseada.