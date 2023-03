Los cuatro posibles destinos de Ansu si sale traspasado del Barça

El entorno del futbolista ha tanteado a varios equipos de la Premier, los únicos que podrían pagar traspaso alto El jugador aún apuesta por seguir, pero todo dependerá de los minutos que tenga de aquí a finales de temporada

El caso Ansu Fati ha estallado de forma definitiva con las explosivas declaraciones de su padre y agente, Bori Fati. No es más que un paso hacia lo que podría ser su posible salida definitiva del club blaugrana si Ansu sigue en el banquillo del Camp Nou. Su agente, Jorge Mendes, lleva meses sondeando el mercado y cree que hay opciones serias de cerrar algún traspaso millonario. Y todo pasa por la Premier League. Manchester United, Chelsea, Newcastle y Arsenal están muy atentos por si el futbolista decide salir a partir de junio.

Para el Barça no es nada nuevo los cantos de sirena sobre una posible salida de Ansu. Jorge Mendes ha ido advirtiendo internamente del descontento del futbolista y no ha escondido que están preparados por si se debe encontrar una solución a modo de traspaso en los próximos meses. El delantero no juega mucho, pero no ha perdido encanto en el mercado y hay equipos que estarían muy dispuestos a apostar por él en el caso de que el Barça abriera las puertas.

SPORT ya informó hace semanas del interés real del Manchester United en fichar a Ansu. Mendes ha tanteado esta opción dada su buena relación con el club de Manchester y hay predisposición para hacer una oferta ya que en Old Trafford tienen previsto firmar a dos atacantes de calidad para el nuevo proyecto deportivo. Ansu podría ser uno de ellos siempre que las cantidades exigidas entraran dentro de unos parámetros normales. Hoy por hoy es la opción más fiable aunque hay otros clubs que están pidiendo información.

El Newcastle también ha escuchado atentamente al entorno de Mendes, convencido de la atracción que despierta el futbolista. Mientras tanto, Chelsea y Arsenal llevan tiempo ojeando el mercado buscando gol y Ansu podría cuadrar. Todos ellos están a la expectativa de acontecimientos, convencidos de que el Barça va a necesitar vender y que el jugador reclamará protagonismo en el proyecto o podría optar por buscar un nuevo destino. Se da la tormenta perfecta para que Ansu y el club blaugrana puedan separar sus caminos a partir de las próxima temporada.

Las declaraciones del padre de Ansu aceleran el proceso, aunque no entraban dentro del guión marcado por Mendes. Todo se estaba fraguando en la más absoluta discreción para no exponer al futbolista, pero a partir de ahora puede pasar de todo. Es poco probable que Ansu Fati gane protagonismo en las próximas semanas aunque todo apunta que jugará de titular ante el Elche por las bajas. En los partidos importantes será suplente, por lo que su caso va a ir a más. Mendes tiene el terreno preparado pero habrá que ver si el futbolista acepta el reto de marcharse o quiere seguir un año más para comprobar si cambia su suerte.