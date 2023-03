El Barça podría sacar tajada por Dest en la Bundesliga

El Unión Berlín estaría interesado en el lateral si acaba accediendo a la Champions El Barça no cuenta con él y apostaría por una venta aunque no cierra las puertas a otra cesión

Sergiño Dest saldrá del Barça en el próximo mercado de verano porque Xavi no cuenta con él a pesar de que el club está buscando un lateral derecho especialista. El estadounidense no ha tenido una buena cesión en el Milan, club que ya ha confirmado que no ejercerá su opción de compra por lo que se le está buscando equipo. Desde Alemania se asegura que el Unión Berlín, equipo revelación de la Bundesliga, estaría interesado en Dest si es capaz de clasificarse para la Champions, algo que puede ser factible.

La idea del Unión Berlín, según '90minutos' Alemania es explorar la posibilidad de firmar a Dest. En un principio, el club alemán estaría más por la labor de una cesión que un traspaso, pero estudiará el caso con el Barça y el entorno del jugador. Su capitán, el lateral derecho Christopher Trimmel, podría no seguir a sus 36 años y el club ya comenzó a trabajar su sucesión fichando en enero a Josip Juranovic. Para la próxima temporada quieren a otro lateral diestro y entienden que Dest puede ser una oportunidad.

El lateral estadounidense mantiene un gran mercado a pesar de su ostracismo en el Milan. Sí que es cierto que su tasación ha bajado de los 30 millones de euros a los 12 actuales, pero su juventud y experiencia internacional le hacen ser un futbolista apetecible. En España hay varios clubs que están preguntando al Barça por una cesión, pero el Unión Berlín parece que tendría negociaciones más avanzadas en estos momentos. West Ham y Crystal Palace también han sondeado la opción y será finalmente el futbolista y su entorno los que acabarán decidiendo su nuevo destino.