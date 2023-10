Pedri: “Si todo va bien, en el clásico estaré a tope”

Ha ‘reaparecido’ este viernes en un chat con seguidores a través de la aplicación digital ‘The Residency’ "Espero volver dentro de poco, después del parón espero estar listo"

Pedri afronta la recta final de la lesión que sufrió en el recto anterior del muslo derecho el 24 de agosto en una sesión preparatoria. El centrocampista tinerfeño, que tiene unas ganas locas de regresar y ser protagonista en las filas del FC Barcelona, ha ‘reaparecido’ este viernes en un chat con seguidores a través de la aplicación digital ‘The Residency’. Pedri ha respondido a todas las preguntas y se ha mostrado optimista sobre su regreso. “Si todo va bien, en el clásico estaré a tope”.

El jugador del FC Barcelona afronta su cuarta temporada en el equipo barcelonista, con el que ha jugado 111 partidos oficiales y ha anotado 17 goles. Debutó el 27 de septiembre de 2020 en un Barça-Villarreal (4-0) con 17 años. Pedri, que llegó procedente de la UD Las Palmas, fue presentado como jugador del FC Barcelona el 20 de agosto de 2020 en el Auditorio 1899. A continuación, algunas de las preguntas que ha respondido Pedri.

Llevas mucho tiempo lesionado. ¿Tienes ganas de volver?

Sí, tengo muchas ganas. Afortunadamente, todo ha ido muy bien y ya me falta poco.

¿Verás los partidos de España, el jueves 12 contra Escocia y el domingo 15 ante Noruega?

Sí, claro. Y ojalá pudiera jugarlos.

¿Cuándo tienes previsto regresar a los terrenos de juego?

Dentro de poco, después del parón espero estar listo.

¿Estarás en el clásico del 28 de octubre en Montjuïc?

Si todo va bien, estaré a tope.

¿Quién es el jugador del FC Barcelona que mejor viste?

Jules Koundé.

El Barça tiene una gran plantilla y, juegue quien juegue, siempre hace un buen papel Pedri

¿Qué has hecho todo este tiempo que no has podido jugar?

Tratarme y entrenar.

Para el Barça está siendo muy duro… Sin Pedri y ahora sin De Jong.

El Barça tiene una gran plantilla y, juegue quien juegue, siempre hace un buen papel.

¿Cómo te mantienes positivo?

Es que no queda otra… Hay que levantarse. Las lesiones son parte de nuestro trabajo y hay que esforzarse para volver mejor.

¿Qué te pareció el gol de Ferran en Oporto?

Ferran está a tope (e insertó tres emoticonos de un tiburón).

¿Fórmula 1 o NBA?

NBA.

¿Por qué ríes tanto?

Porque soy feliz.

¿Cuándo te comiste un plátano por última vez?

Pues hace dos horas, en la merienda.