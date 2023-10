De Jong se gana al vestuario del Barça

Gavi y Joao Félix han sido los últimos miembros de la plantilla azulgrana en elogiar públicamente al centrocampista neerlandés Durante la gira por Estados Unidos, el '21' fue escogido por sus compañeros como el cuarto capitán

“Frenkie, Frenkie”. En la entrevista que este miércoles ha publicado ‘La Vanguardia’, Gavi dice dos veces el nombre de De Jong, para que su respuesta quede muy clara, al ser preguntado por el jugador de la plantilla del FC Barcelona que admira especialmente por su profesional. “Joder, bastante, igual que la de Pedri”, ha añadido a la hora de reflexionar sobre la repercusión negativa de la lesión del centrocampista neerlandés.

El palaciego, tan sincero, auténtico y desinhibido como sobre el terreno de juego, reconoce que estuvo “cagado” cuando Frenkie tuvo la puerta abierta para irse del Barça en verano de 2022. “Le decía que no quería que se fuese. Menos mal que no se fue y sigue con nosotros”, respira aliviado un Gavi que, con estas declaraciones, se ha unido al grupo de futbolistas culés que han elogiado recientemente a De Jong.

El canterano ha sucedido a Joao Félix, que lo hizo este martes en la rueda de prensa previa a la visita al Estadio do Dragao de Oporto. “De momento, el compañero que más me ha sorprendido es Frenkie de Jong. Ya lo conocía de la tele, pero en persona tienes otra perspectiva de su juego y control”, se sinceró el portugués. El paso adelante del ‘21’ desde la temporada no ha pasado desapercibido en el vestuario azulgrana ni en el cuerpo técnico. El excentrocampista del Ajax es ‘vital’ para Xavi Hernández.

Hace unas semanas, Oriol Romeu atendió a ‘Jijantes’ y también reveló que mantiene “una gran relación dentro y fuera del campo” con De Jong. “Es un tío excelente, maravilloso y muy abierto. Desde el primer día ha sido muy amable conmigo. Dentro del campo es un lujo: rompe líneas, aguanta el balón o te lo da en las mejoras condiciones… Es uno de los mejores mediocentros de Europa. Está liderando al equipo y a estos jugadores les has de hacer sentir cómodos”, pronunció el de Ulldecona.

Premio a la insistencia

A principios de septiembre, Marc-André ter Stegen fue el que elogió al neerlandés al ser preguntado, en una entrevista a la revista ‘ICON’ de ‘El País’, por los nuevos liderazgos en el FC Barcelona: “No puedes esperar que Gavi o Pedri, que son muy buenos futbolistas pero que llevan tiempo poco en el equipo, lideren en un momento difícil. En cinco años, será otra cosa y hablaremos de futbolistas de otra pasta. Mira el ejemplo de De Jong: ya ha pasado por momentos difíciles y son esos momentos los que necesitamos para dar un paso al frente”.

Poco más de un mes antes, a finales en julio, Frenkie fue anunciado como cuarto capitán del cuadro blaugrana para la temporada 2023/24. Fue la mejor demostración posible del peso en la plantilla que ha ganado un futbolista que, en tiempo récord, pasó de encontrarse en la rampa de salida a ser considerado como uno de los miembros con más jerarquía e importancia en el vestuario.