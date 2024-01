'Superesfuerzo' de Pedri y Cancelo

La Supercopa de España marcó un punto de inflexión para el Barça el curso pasado y en el club azulgrana confían en que vuelva a ser así. Es por esto que, pese a ser un título teóricamente menor, Xavi Hernández y sus pupilos lo afrontan con máximo deseo y compromiso. Prueba de ello es la gran voluntad que tienen tanto Pedri como Cancelo de intentar estar disponibles para el torneo. O, al menos, de cara a una hipotética final.

A decir verdad, no se puede meter en un mismo saco la situación de ambos. Con Pedri, el optimismo es real, justificado. Sin embargo, el caso del lateral es diferente, ya que los primeros pronósticos prácticamente le descartaban para la cita pero sus sensaciones son positivas. De ahí que el jugador quiera intentar llegar a tiempo a una hipotética final que se disputaría el domingo 14. En ese duelo no estarían, bajo ninguna circunstancia, Ter Stegen, Marcos Alonso, Íñigo Martínez ni Gavi.

El centrocampista tinerfeño sufrió un contratiempo muscular el pasado 19 de diciembre, percance leve pero que igualmente le ha tenido de baja en dos partidos de Liga y el de Copa ante el Barbastro. Aunque hubo quien hizo saltar las alarmas, desde el club insistieron en que se trataba de un problema menor. Tras unos días de cierto suspense, el hecho de que Pedri hiciera ya este lunes una parte del entrenamiento junto a sus compañeros despejó incógnitas.

Objetivo: la hipotética final del domingo

En principio, parece complicado que el de Tegueste pueda disponer de minutos en la semifinal del jueves ante Osasuna. Aunque acelere, el tinerfeño apenas habrá completado algún entrenamiento antes del choque frente a los navarros, por lo que el plan pasa más por recuperarlo de cara a una hipotética final. Si el jugador sigue con buenas sensaciones en Arabia Saudí, lo lógico sería que reapareciera el domingo -si el Barça derrota al elenco de Arrasate-.

Más difícil lo tiene Cancelo, que también viajará pese a la distensión de rodilla sufrida el pasado día 4 en Las Palmas. Habitualmente, dicho problema lleva alrededor de dos o incluso tres semanas de baja, pero se trata de un percance en el que sí se pueden recortar plazos ya que no se trata de ninguna 'brecha' muscular. El propio Xavi explicó que las sensaciones del luso son muy buenas, de ahí que en el Barça aún tengan esperanza con la presencia de Joao en una hipotética final. Es muy difícil, pero no está descartado.

Gündogan, solo indisposición estomacal

Por su parte, Ilkay Gündogan se ausentó del entrenamiento matutino de este lunes a causa de una indisposición estomacal. Habrá que ver cómo evoluciona el centrocampista teutón, que podría verse afectado durante un par de días. Sin embargo, en el Barça no hay preocupación respecto a su participación en el partido del jueves ante Osasuna. Sí están pendientes de cómo evoluciona el ex del Manchester City porque no hay mucho margen, pero en estas situaciones lo normal es mejorar en un plazo de 48 horas.

Hay que recordar que la Supercopa de España podría ser el primer título del centrocampista con la camiseta del Barça. Tras conquistarlo todo con Pep Guardiola en Inglaterra, Gündogan aceptó el desafío del conjunto azulgrana para vestir una camiseta con la que llevaba años soñando pero también con el objetivo de seguir agrandando su palmarés.