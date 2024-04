"En París se alegraron cuando tocó el Barça"

Afincado desde hace años en Barcelona, Florent Torchut es de esa raza de periodistas nómadas en peligro de extinción. Corresponsal de France Football en Barcelona y Suramérica y colaborador habitual de 'L'Equipe', tiene su compamento base en el corazón del barrio de Gràcia, pero está en movimiento constante.

"Voy una vez al año a Argentina. Para fortalecer mis contactos y porque se ha convertido como una segunda o tercera casa", nos dice en un español con un marcado acento francés y argentino. Una mezcla curiosa, pero que define perfectamente al personaje.

Torchut es también el autor del libro 'Rey Leo', biográfico de un Leo Messi al que ha entrevistado unas cuantas veces. En cada Balón de Oro que ha ganado 'Lio', le ha abierto las puertas de su casa. Stoichkov, Trezeguet, Batistuta, Di María, Pirès...la 'lista' de Florent es muy amplia.

¿UN CLÁSICO?

¿Se considera ya como un clásico en París el duelo ante el Barça? "Para mí es un clásico europeo, hay mucho pique. Entre dirigentes, entre las dos aficiones. Es un clásico, un partido con mucha presión. Ya se ha visto en redes sociales. Centrará los focos de todo el mundo. Yo viví la famosa remontada de 2017, el 6-1. Luego en pandemia, en 2021, está el mítico partido que se ve a Piqué agarrando de la camiseta de Mbappé. Hizo un partidazo Kylian. Muchos dicen que ‘jubiló’ a Piqué", asegura.

¿Hay cierto clima tenso en la capital gala hacia el Barça? "La gente en París empezó no sé si a odiar, pero sí a molestarse con el Barça. Sobre todo en esa remontada, mucha gente en París piensa que el arbitraje fue nefasto. Que Luis Suárez se tiró en el penalti, que no se señaló uno de Mascherano sobre Di María. Creció ese sentimiento de que el Barça empezaba a ser un rival clásico en Europa. Luego Laporta y Al-Khelaïfi, las críticas sobre que el PSG tiene fondos de inversión inagotables, que no es justo".

¿CÓMO HA ENCAJADO LUIS ENRIQUE?

¿Qué tal ha encajado 'Lucho' entre club y afición? "Después de la era Messi-Neymar el PSG decidió cambiar radicalmente su política deportiva. Le dio las llaves a Luis Enrique, tú serás el jefe. Con menos estrellas (previsiblemente sin Mbappé), armar un equipo compacto, compensado. Lucho parece que está llevando el barco a buen puerto. Está demostrando Luis Enrique que tiene personalidad. No ha temblado a la hora de cambiar a Mbappé. Es un proyecto a largo plazo. Pensando en la era postKylian ya. No tiene miedo".

¿Cómo se recibió en la capital gala el emparejamiento contra el Barça? "Cuando hubo el sorteo todos los parisinos decían: vamos a ganar, el equipo es mucho mejor, el Barça tiene muchos jóvenes sin experiencia, equipo en formación. Se alegraron. Pero Lamine está demostrando que tiene personalidad, ha aparecido Pau Cubarsí, en Francia se ha hablado mucho de él. La gente ha cambiado mucho de opinión en Francia, empiezan a entrar las dudas. Ahora lo ven más parejo. Parece que será más 50-50. El Barça tiene una gran oportunidad. Ya no es tan favorito el PSG".

MBAPPÉ

¿Cómo puede recibir Montjuïc a Mbappé? "Obviamente, sabiendo los vínculos de Mbappé con el Madrid, aquí en Barcelona va cambiando la percepción sobre él, lo ven más ya como un rival. Imagino que su figura va a ser más odiada, claro. Quizás será un nuevo Cristiano Ronaldo. Seguro que añadirá picante a la eliminatoria. El viene con esa etiqueta a Montjuïc. Lo van a silbar, lo intentarán desestabilizar. Mbappé representa el Madrid ahora y le añade picante, claro".