'Lucho' y la 'lucha' de egos: Messi, Totti, Mbappé...

Van unos cuantos partidos este curso en los que Kylian Mbappé se marcha a vestuario antes de la bocina. Algo impensable tiempo en otras temporadas, lo estamos viendo con frecuencia ahora que Luis Enrique está al mando.

Una relación con el astro galo que está llenando titulares y portadas en Francia. Desde que se supo que el atacante había confirmado al presidente Nasser Al-Khelaïfi que no tenía pensado renovar su contrato, algo ha cambiado.

APRENDER A JUGAR SIN KYLIAN

"Tenemos que aprender a jugar sin él", dijo hace unas semanas 'Lucho'. Y es que después de ser el epicentro de todo este último lustro, en París habrá vida más allá de Kylian. No será fácil adaptarse por su enorme influencia en el juego, pero es un desafío mayúsculo para Luis.

Luis Enrique, en una imagen de un entrenamiento en el Campus de Poissy / PSG

En cualquier caso, esta gestión delicada con Mbappé no es algo nuevo para el ex del Barça. Ya tuvo que lidiar con estrellas de la talla de Totti en la Roma o nada más y nada menos que de Messi en el Barça. En mayo o menor medida, 'Lucho' ha intentado imponer su autoridad, la del entrenador, por encima de egos individuales. Consciente de que una fisura así en el vestuario, si no se trabaja a tiempo, puede acabar siendo la perdición.

SE LAS VIO CON PARTE DEL ESCUDO EN ROMA

En Roma, en su segunda experiencia en los banquillos, tuvo que lidiar con 'Il Capitano'. Santo y seña del club. Parte del escudo. A Luis Enrique no le tembló el pulso y su primera gran decisión fue comenzar el año con Totti, el gran capitán por excelencia y referente de la afición capitolina, en el banquillo.

Al final, Totti, tras alguna que otra rajada, acabó ganándose volver al once. Y terminó hablando maravillas de 'Lucho'. "A pesar de que al principio no estaba contento con la posición en que jugaba, él tenía razón. Me divierto yo, se divierte el equipo y se divierte la gente".

TENSIÓN CON MESSI

Luego estuvo lo de Messi en Barcelona. Juntos ganaron una Champions, pero no faltaron los momentos de conflict. "Hubo un cierto tiempo donde la tensión era la máxima protagonista entre los dos", aseguró Leo Messi años después de que lo dirigiera Luis Enrique.

Luis Enrique decidió sustituir a Mbappé / EFE

"Hasta que se solucionó todo hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar", dijo tiempo después el asturiano.

Veremos cómo va lidiando con estos pequeños desplantes de Mbappé, que de momento no han pasado de alguna mala reacción al ser sustituido...