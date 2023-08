El papel de Luis Enrique en el fichaje de Dembélé

El galo está entrenando bien y adaptándose poco a poco a lo que demanda 'Lucho'; podría debutar ya este próximo fin de semana en Toulouse El propio Ousmane ha explicado que Luis Enrique lo llamó para convencerlo y que las conversaciones le gustaron; no fue un factor clave en la decisión, pero sí tuvo su influencia

Acabado el serial e incorporado Ousmane Dembélé a los entrenamientos con el PSG desde el pasado domingo, lo que buscan tanto el conjunto parisino como el futbolista es quemar etapas. El 'Mosquito' venía rodado, había realizado más de tres semanas de entrenamientos con el Barça (demostrando un muy buen tono físico ante Arsenal y Madrid) y ahora debe acometer el apartado de adaptación a su nueva casa.

El futbolista se deshizo en elogios hacia su nuevo entrenador, Luis Enrique Martínez. "Me gusta su estilo de juego, su obsesión por la posesión y el juego ofensivo, me encaja perfectamente. Me gusta el proyecto", dijo el de Évreux durante su 'première' con su nuevo club. Sin duda, la apuesta del asturiano por tener el balón, por ser vertical y por arriesgar puede venirle como anillo al dedo.

"Es clave para un jugador tener la confianza del entrenador. Me convenció Luis Enrique, me explicó el proyecto del PSG y me gustó", afirmó el galo. Es manifiesto que 'Lucho' quería el fichaje de Ousmane, que puso de su parte para que se produjera (obviamente aquí no hay sentimentalismos de por medio, "es la ley del mercado", como dijo Xavi). Pero al final quien tuvo la palabra fue el extremo.

Las conversaciones con Lucho fueron positivas, pero no fue un factor determinante en la decisión. De hecho, el entorno de Ousmane ya explicó a SPORT un poco lo que había pesado para dar el paso definitivo.

REENCUENTRO CON MBAPPÉ

Sin quererlo (o quien sabe si su llegada pudo influir), además, su primer entrenamiento coincidió con el 'acuerdo' de su 'hermano' Mbappé y la entidad francesa para que se reincorporara con el grupo. Ambos pasaron parte de las vacaciones juntos y tienen una relación muy estrecha. Nunca habían jugado juntos fuera de la selección y ahora se abre esa posibilidad.

Según ha podido saber SPORT, Dembélé está bien, físicamente a punto y si lo considera Luis Enrique, como todo parece indicar, podría debutar ya con el PSG el sábado en Toulouse. Igual que Mbappé, vaya. No hay novedades sobre su caso, termina contrato en 2024 y no se descarta ningún escenario.