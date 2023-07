¿Pagará Eric el 'overbooking' de centrales?

Con la incorporación de Iñigo Martínez, el FC Barcelona cuenta con cinco centrales Y por abajo asoma con fuerza Chadi Riad, campeón de África sub-23

Es sabido que el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, es partidario de plantillas reducidas. De ahí que no se plantee empezar la temporada con cinco centrales. El técnico egarense cuenta con Christensen, Araujo, Kounde, Iñigo Martínez y Eric, además de Chadi Riad, jugador del filial por quien apuesta el club.

Los centrales en los que más confió Xavi la pasada temporada, según datos de rendimiento, fueron Kounde (2.428 minutos en Liga), Araujo (1.804) y Christensen (1.764). Eric sumó 1.414 y Piqué 334. De todas formas, en el caso de Kounde se cuantifican los minutos que disputó como central y lateral derecho.

La llegada de Iñigo Martínez, presentado este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, deja a Eric en la posición más débil y podría ser el perjudicado si se confirma la salida de un zaguero en el presente mercado de fichajes.

Dudas con Iñigo Martínez

De todas formas, habrá que ver qué movimientos hará el FC Barcelona después de que Iñigo Martínez haya desvelado que no está recuperado de la fascitis plantar que sufre desde hace un año. El ex del Athletic aseguró que no se marca plazos para su regreso, aunque experimenta "bastante mejoría".

En cualquier caso, es posible que el Barça no haga ningún movimiento en este capítulo hasta conocer la evolución de Iñigo Martínez. Posiblemente el central vasco no podrá realizar la pretemporada y, en consecuencia, Xavi no se desprenderá de ningún central.

En la recámara, sin embargo, el entrenador barcelonista siempre tendrá la opción del internacional marroquí Chadi Riad. El central del Barça Atlètic ya ha debutado con el primer equipo (el 8 de noviembre de 2022, con Xavi) en un Osasuna-Barça (1-2). El jugador, de 20 años, se proclamó recientemente campeón de la Copa de África sub-23 con su selección, en la que también estaba otro azulgrana, Abde, que la pasada temporada jugó en Osasuna en calidad de cedido.