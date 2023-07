Iñigo Martínez: "Vengo a currar como el que más"

El central vasco ha asegurado en su presentación con el FC Barcelona que el club azulgrana "merece todos los títulos posibles" "Me ha transmitido tranquilidad y confianza. Me ha querido aquí y estoy muy agradecido con él", ha añadido el defensa sobre Xavi Hernández

Declaración de intenciones de Iñigo Martínez en su presentación como futbolista del FC Barcelona. "Vengo a currar como el que más y a ganar todos los títulos posibles", ha asegurado el central vasco, "orgulloso" y "muy feliz" de llegar "al mejor equipo del mundo". "Estoy muy contento de formar parte de esta gran familia. Los que me conocen saben lo que puedo aportar, yo quizás destacaría mi carácter competitivo. Vengo a trabajar, a currar como el que más, y a ganar todos los títulos posibles. Este grandísimo club se lo merece", ha valorado.

El futbolista de Ondarroa ha exhibido "ambición, ganas de competir y ganar siempre", ha explicado que "cuando el Barça te llama, los demás equipos quedan a un segundo plano". "No tuve ninguna duda de esperar un año para poder dar el paso", ha añadido Iñigo, "absolutamente tranquilo" con su inscripción y optimista con su estado físico: "La fascia es una lesión complicada. Es una molestia que dura un tiempo, llevo un año ya con problemas, pero estoy bastante mejor tras la pequeña intervención de este verano. Noto una gran mejora y estoy trabajando con los adaptadores. Voy dando pasos, me han transmitido que no tenga ninguna prisa. Las sensaciones son buenas y espero empezar a hacer cosas con el equipo pronto".

El exjugador del Athletic Club ha calificado de "maravilloso" el trato que ha recibido de "los compañeros y todas las personas que trabajan en este grandísimo club", que le están "ayudando mucho". "Me estoy asentando un poco estos días, he conocido a mucha gente nueva. Pero desde el minuto uno el trato ha sido excepcional. Mejor, imposible. Tengo muchas ganas de empezar a hacer cosas con el equipo", ha reflexionado Iñigo, que ya ha mantenido "alguna charla" con Xavi Hernández, su nuevo entrenador. "Me ha transmitido tranquilidad y confianza. Me ha querido aquí y estoy muy agradecido con él".

"¿La edad? Demostraré que estoy preparado"

Con una personalidad pasmosa, solo ante el 'peligro' de los medios de comunicación, Iñigo Martínez ha reconocido que le hace "ilusión" jugar la Champions y vivir "todo lo que implica" la máxima competición continental, pues "no hay nada mejor que esto para un jugador". Para él, la edad es solo un número. "Hay jugadores mayores que yo que rinden muy bien. Algunos despuntamos cuando llevamos más tiempo. Respeto todas las opiniones, pero yo vengo a disfrutar y a demostrar que estoy preparado. Tengo muchas ganas de que la gente me vea", ha justificado.

Preguntado por el máximo rival del Barça, el Real Madrid, el zaguero ha compartido la opinión del presidente Joan Laporta, que cree que la plantilla culés es mejor que la merengue. "Estoy de acuerdo con él. La temporada pasada, el Barça fue mejor que el Madrid. ¿Por qué no va a ser así este año? Lo podemos volver a ser, no tengo ninguna duda. Tenemos un grandísimo equipo con gente joven. Rendiremos al cien por cien para intentar ser mejores que nuestros contrincantes", ha manifestado.

Después de firmar su nuevo contrato hasta 2025, Iñigo dejará de "sufrir" en el campo del Barça. "Cada vez que venía al Camp Nou he sufrido bien. Mirabas el marcador y no pasaban los minutos. Siempre he acabado con la lengua fuera porque el estilo del club te lleva a su terreno. En el equipo hay gente de mucho nivel", ha finalizado.